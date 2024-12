Joulupöydän salaisuus: Makuja, tarinoita ja vastuullisia valintoja maaseudulta

Joulupöytä rakentuu maun mukaan

Jouluna mikään ruoka ei ole "pakollista" – tärkeintä on valita juuri ne herkut, jotka maistuvat juhlanviettäjille. Olipa kyseessä perinteinen tai trendikäs juhlapöytä, kotimaiset, laadukkaat raaka-aineet sopivat kaikkeen ruuanlaittoon.

"Joulupöydässä on tilaa niin perinteille kuin uutuuksillekin, mutta kaiken pohjana ovat kotimaiset raaka-aineet. Monipuoliset kasvikset, laadukas kinkku ja herkulliset marjat tekevät joulusta sekä maistuvan että kestävän", toteaa MTK:n ruokamarkkina-asiantuntija Heidi Siivonen.

Monipuoliset kasvikset ovat monen jouluruuan kulmakivi. Perinteisiä joulujuureksia on saatavilla viljelijöiden varastoista kevääseen saakka. Ne keventävät joulupöytää ja ovat samalla kukkaroystävällinen valinta. Kiireiselle kokille valmiit kasvissoseet tarjoavat helpon ratkaisun – laatikot valmistuvat niistä vaivattomasti!

Kotimainen kinkku juhlapöydän kuninkaana

Joulupöydän perinteinen kunkku on kotimainen kinkku! Kinkuista löytyy vaihtoehtoja monenlaiseen makuun ja tarpeeseen. Tarjolla on erikokoisia kinkkuja ja myös valmiiksi kypsennettyjä tuotteita.

"Kotimainen joulu on paljon enemmän kuin perinteisiä makuja – se on myös vastuullisia valintoja, jotka tukevat suomalaista maaseutua ja viljelijöiden tinkimätöntä työtä. Hyvää Suomesta -merkki on avain laadukkaaseen ja turvalliseen ruokaan", sanoo Heidi Siivonen.

Kotimainen kinkku on vastuullinen valinta: suomalainen sika saa pitää saparonsa, ja liha on taatusti antibiootitonta, puhdasta ja turvallista. Suomalainen ruoka tuotetaan aina ihmisten ja eläinten hyvinvointi huomioiden.

Vaihtelua juhlapöytään kotimaisista raaka-aineista

Vaihtelua joulupöytään voi tuoda kotimaisella kalkkunalla, juhlavalla kokonaisella broilerilla tai herkullisella naudanlihalla – pihvinä tai vaikkapa lihapatana. Kasvisten ystävä voi kruunata pöydän esimerkiksi kokonaisena paahdetulla sellerillä ja kokeilla lisukkeeksi raikasta keltaista rosollia. Makeat herkut täydentävät aterian. Esimerkiksi kotimaisilla marjoilla koristeltu raikas juustokakku päättää juhla-aterian suloisella tavalla.

Valitse kotimaisuus joulupöytään

Hyvää Suomesta -merkistä tunnistat kotimaisen elintarvikkeen, ja tuttu Sirkkalehti-merkki koristaa kotimaisia kasviksia, vihanneksia ja myös joulukukkia. Kaupassa kannattaa tarkistaa pakkausten merkinnät ja varmistaa lihan, kalan tai vaikkapa juuston maitoraaka-aineen alkuperämaa. Hyvää Suomesta -merkki kertoo, että tuotteen raaka-aineet ovat kotimaisia ja valmistus on suomalaista työtä.

Kiitos, kun valitset kotimaista

Suomen pelloilla, puutarhoissa, eläinsuojissa ja metsissä kasvaa ainutlaatuisia makuja, joista valmistetaan huippulaadukkaita ja turvallisia elintarvikkeita. Viljelijöiden ammattitaito ja kova työ maistuvat lautasellamme asti.

--------------

Jotain uutta, mutta kuitenkin jouluista juhlapöytään?

• Jouluinen lihapata: https://www.mtk.fi/-/jouluinen-lihapata

• Saaristolaisleipä ja paahdettu munavoi: https://www.mtk.fi/-/saaristolaisleipa-munavoi

• Vadelmainen piimäjuustokakku: https://www.mtk.fi/-/vadelmainen-piima-juustokakku

• Yrteillä maustettu piimäjuusto: https://www.mtk.fi/-/piimajuusto

• Ihanat juureslaatikot, perinteinen kinkku ja monet muut herkut: https://www.mtk.fi/reseptit

Vinkit leppoisaan, kotimaiseen jouluun:

• Mitään ei ole pakko olla, eikä joulun tarvitse näyttää samalta kuin ”kaikilla muilla”. Sydäntalvi taittuu tavallaan, pienesti tai suuresti.

• Varaa ruokaa maltillisesti. Mitä enemmän laatuja, sitä vähemmän kutakin tarvitaan. Kaikkea ei tarvitse olla pöydässä kerralla; vähemmän on enemmän. Näin vältät hävikkiä, eikä makuihin ehdi kyllästymään.

• Ennakoi ja oikaise. Monet jouluruuat voi tehdä valmiiksi ja pakastaa. Muista myös valmisruuat ja puolivalmiit tuotteet, kuten kasvissoseet.

• Suunnittele retki maaseudulle. Moni syksyn Lähiruokapäivästä tuttu kohde on avoinna myös jouluna! Tutustu kohteisiin https://lahiruokapaiva.fi

• Ruokalahjat sopivat kaikille. Kokoa kassiin vaikkapa kotimainen joulukukka, muutama kotimainen juusto ja kotoisista marjoista valmistettu hillo. Tyylikäs muistaminen on valmis!

• Kysy kuusi- ja kukkakaupoilla alkuperää! Kaunein joulukukka on kotimainen!

• Jouluksi tähtitaivaan alle ja avantosaunaan? Joulu maalla on aitoa tunnelmaa, lähiruuan tuoksua ja makuja, saunaperinteitä, kiireetöntä rentoutumista ja suomalaista kaunista luontoa. Tutustu kohteisiin: www.matkamaalle.fi



Lisätiedot: Heisi Siivonen, ruokamarkkina-asiantuntija, MTK, 040 568 8802