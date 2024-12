Joulukirkkoja, lemmikkien siunaamista ja hautausmailla käyntiä – Espoon kirkot ja kappelit kutsuvat joulunviettoon

Ennen joulun pyhiä ehtii vielä nauttimaan adventista, joulun odotuksen ajasta. Kauneimpia joululauluja lauletaan eri puolella Espoota. Lähetysseuran Taloustutkimuksella teettämän kyselyn mukaan joululaulut kuuluvat suosituimpiin joulunviettoperinteisiin. Niitä laulaa 42 prosenttia suomalaisista. Taloustutkimuksen kyselyyn vastasi 1001 suomalaista ja se toteutettiin lokakuussa 2024.

Kauneimpia joululauluja ja lemmikille joulusiunaus



Espoossa on tarjolla vielä loppiaiseen asti viisikymmentä tilaisuutta laulaa Kauneimpia joululauluja. Tunnelmallisesti taivasalla joululauluja pääsee laulamaan sunnuntaina 15.12. klo 16 Nuuksion Kattilassa sekä Karhusuon kalliolla klo 18. Kynttiläpolut johdattavat perille.

Mikäli haluat virittäytyä jouluun yhdessä lemmikin kanssa, niin tarjolla on kaksi tilaisuutta saada karvakamulle joulusiunaus. Lemmikkien siunaus järjestetään Kalajärven kappelilla sunnuntaina 15.12. klo 13–15 ja Pyhittäjä Herman Alaskalaisen kirkon pihalla lauantaina 14.12. klo 16.

Jouluaattona 24.12. Espoon kirkoissa ja kappeleissa on tarjolla erilaisia aattohartauksia ja joulukirkkoja, joissa kuullaan jouluevankeliumi ja lauletaan tuttuja joululauluja ja -virsiä. Osa tilaisuuksista on suunnattu erikseen perheille ja pikkuväelle. Jouluyön klo 23 alkavissa messuissa tunnelma on erityinen, kun aatto vaihtuu keskellä yötä joulupäivään, Jeesuksen syntymäpäivään. Joulupäivänä 25.12. ja tapaninpäivänä 26.12. on tarjolla perinteisiä joulukirkkoja klo 9–15 välillä Espoon kirkoissa ja kappeleissa.

Taloustutkimuksen kyselyn mukaan miehistä joulukirkossa käy 24 prosenttia ja naisista 27 prosenttia. Kirkossa käyvät ahkerimmin nuoret ja 65 vuotta täyttäneet. Kummastakin ikäryhmästä lähes kolmannes ilmoitti joulukirkon kuuluvan perinteisiinsä.

Espoon hautausmaat avoinna joulun pyhinä ympäri vuorokauden



Haudoilla käyminen on kaikkein suosituin jouluperinne Taloustutkimuksen kyselyn mukaan. Uudellamaalla ja Helsingissä asuvista kyselyyn vastanneista 59 prosenttia käy haudoilla joulunpyhinä.

Espoon hautausmaat (Kirkon hautausmaa, Kappelin hautausmaa, Kellonummen hautausmaa, Gräsan uurnalehto ja Tapiolan uurnalehto) ovat avoinna läpi vuorokauden joulun aikaan 23.–26.12. Hautausmaiden parkkipaikat ovat normaalisti käytössä, ainoastaan Kappelin hautausmaan porttien sisällä olevalle parkkipaikalle ei voi ajaa aattona ruuhkan vuoksi.

Kirkoille aattohartauksiin suuntaavien kannattaa myös huomioida, että parkkipaikkoja on rajallinen määrä. Espoon tuomiokirkon yläparkkipaikka ei ole aattona käytössä, mutta muut parkkipaikat ovat avoinna ja myös viereistä Omnian parkkipaikkaa voi käyttää. Espoonlahden, Olarin ja Tapiolan kirkoille pääsee myös kätevästi metrolla HSL:n aikataulujen mukaisesti.

