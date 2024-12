Espoon uuttavuotta juhlitaan Tapiolassa ainutlaatuisella “Ikkuna tulevaisuuteen” - video- ja ääniteoksella

Tapiolan Kulttuuriaukio ja Kulttuurikeskus juhla-alueena

Espoon uusivuosi 2025 - tapahtuma rakentuu kohtaamisten ja yhdessä tekemisen ympärille. Tapahtuma sijoittuu tänä vuonna Tapiolaan, Kulttuuriaukiolle ja sen välittömään läheisyyteen: kokonaisuus ulottuu myös aukion ympäristöön, Espoon kulttuurikeskuksen saleihin ja tiloihin, sekä tapahtumatila Kuplaan ja Tapionpuiston Venturo-taloon.

Tapahtuman ajankohta on edellisten vuosien tapaan alkuilta eli kello 17–22. Alkuiltaan ajoittuvalla tapahtuma-ajalla halutaan varmistaa hyvänmielen tunnelma ja turvallinen osallistuminen mahdollisimman laajoille kohderyhmille. Lisäksi Tapiolaan on helppo saapua julkisilla liikennevälineillä ja lähialueilta myös jalkaisin.

Juhlan pääelementti on ainutlaatuinen, osallistava animaatioteos

Tapahtuman kohokohtana on kello 18 alkaen kolme kertaa tunnissa esitettävä audiovisuaalinen spektaakkeli, jossa teknologia ja luovuus yhdistyvät kiehtovalla, mielikuvitusta ruokkivalla tavalla.

“Ikkuna tulevaisuuteen” on Espoon Kulttuurikeskuksen julkisivuun projisoitava ainutlaatuinen, animoitu video- ja ääniteos, joka herättää rakennuksen eloon. Kulttuuriaukio muuttuu aikakoneeksi, jonka kautta saa kurkistaa tulevaisuuteen. Ikkunan läpi yleisölle välittyy mielikuvituksellisia ja energisiä tunnelmia tulevaisuuden uuden vuoden juhlista. Tapahtumakävijät pääsevät yhdessä osallistumaan tapahtuman kulkuun ja värittämään tätä immersiivistä aikamatkaa, sillä yleisö voi halutessaan liittää älylaitteensa osaksi valojärjestelmää, jolloin teos levittäytyy yleisön joukkoon.

Espoon kulttuurikeskus tarjoaa nähtävää ja koettavaa koko illan ajan. Koko perheen tapahtumat pyörähtävät käyntiin aattona klo 17, jolloin starttaa Louhisalin Glow-disko, glitter-tatuoinnit, 360° Panorama Photo Booth sekä Snägäri -taideinstallaatio näyttelytila Ahjossa. Aikuisten juhlat jatkuvat aina vuoden vaihtumiseen asti päälämpiön Future Barissa, jossa kuullaan discohittejä 70- ja 80-luvuilta ja koetaan lumoavaa kynttiläakrobatiaa.

Kulttuuriaukion kupeessa Kupla-klubilla soi live- ja DJ-musiikki ja Kuplan tunnelmallisessa baarissa voi nauttia illan kulusta. Koettavaa on myös Tapionpuiston Venturo-talossa, missä esillä on kuvataiteilija Pasi Rauhalan valoinstallaatio Kudos. Installaatio on nähtävillä helmikuun 2025 loppuun saakka ja se on osa EMMA-museon näyttelytoimintaa.

Espoo on Euroopan kestävin kaupunki, jonka tavoitteena on kokeilla vaihtoehtoisia, kestävän kehityksen mukaisia tapoja yhteisölliseen uuden vuoden juhlintaan. Espoon kaupunki ei ole järjestänyt ilotulitusta vuoden 2008 jälkeen, mistä kaupunki on saanut runsaasti kiittävää palautetta asukkailta ja vierailijoilta.

Tapahtuman tuotannosta vastaa Kaupunkitapahtumat Espoo yhteistyössä Espoon kulttuurikeskuksen kanssa. Tapahtuman tarkka ohjelma päivittyy verkkosivuille joulukuun aikana.

