Oma koti tulee yhä edullisemmaksi kuin vuokralla-asuminen

”Vaikka asuntolainan korkokulut ovat tänä vuonna yli nelinkertaiset verrattuna kolmen vuoden taakse, omistusasuminen on yhä vuokra-asumista edullisempaa. Korkojen laskusuunta kääntää vaakaa lisää omistusasumisen puolelle”, Juho Keskinen laskee.

Lainankorot, vastikkeet ja lämmitys ovat vuokraan verrattavia asumisen juoksevia kuluja, ja korkotason noususta huolimatta yhteenlasketut kulut jäävät vuokria halvemmiksi. Lainan lyhennyksethän ovat tutusti itselle säästämistä, eivät juoksevia kuluja, vaikka kuukausibudjettiin ne on tietenkin laskettava mukaan.

Kaupankäynti piristyy tahmeasti

Juho Keskinen kirjoittaa katsauksessa myös siitä, miksi asuntokauppa piristyy tahmeasti, kuin kylmäkäynnistyksellä. Asuntomarkkinat kyllä elpyvät ja kauppamäärät kasvavat, mutta samalla asuntojen hintaloukku hidastaa vauhtia.

”Hintojen laskusuunta hillitsee ostoaikeita ja muuttoliikettä, vaikka tarvetta uudenlaiseen kotiin olisikin, sillä poikkeuksellinen hintojen lasku ja inflaatioaalto ovat vaikeuttaneet seuraavaan asuntoon tarvittavan omarahoitusosuuden säästämistä. Säntillisille säästäjille, lainanlyhentäjille ja ensiasunnon etsijöille avautuu samalla kuitenkin ostotilaisuuksia aiempaa edullisempaan hintaan.”, Keskinen sanoo.

Hintakehityksen muodostama hintaloukku on nähtävissä, vaikka pääkaupunkiseudulla valtaosa asunnoista on yhä alkuperäistä ostohintaa arvokkaampia, katsotaan sitten osakeasuntoja tai omakotitaloja. Asuntojen hintakehitys korostaa kuitenkin sitä, että kaupunkiseuduilla kyse on suhdanteista, kun taas muualla Suomessa kyse on isommasta rakenneongelmasta.

Kauppahinnat kääntyvät nousuun ensi vuonna

Hypo ennustaa, että kauppahintojen lasku kääntyy ensi vuonna plussalle kaksi vuotta kestäneen pakkasjakson jälkeen.

”Asuntojen hintojen vuosimuutos nousi lokakuussa positiiviseksi ensi kertaa sitten vuoden 2022. Vaikka kasvua on havaittavissa, ollaan vielä vasta matkalla kohti normaaliaikaa. Kauppamäärät jäävät vielä noin viidenneksen jälkeen vuoden 2019 tasosta”, Juho Keskinen arvioi.

Hypon hintaennuste: hinnat nousevat koko maassa ensi vuonna +3,0% (-2,8%, 2024) ja pääkaupunkiseudulla +4,0% (-3,5%, 2024).