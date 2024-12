Tulevaisuuslautakunta laajensi avustajapalvelun ja palvelusetelien käytön mahdollisuuksia koko Pohjois-Pohjanmaalla

Mahdollisuus sosiaalihuoltolain mukaisen avustajapalvelun käyttöön laajenee koko Pohjois-Pohjanmaan alueelle 1.2.2025 alkaen. Avustajapalvelu on ollut käytössä tätä ennen vain Oulussa.

Avustajapalvelun tavoitteena on tukea asiakkaan toimintakykyä ja omatoimisuutta sekä ennalta ehkäistä toimintakyvyn heikkenemistä. Avustajapalvelu on tarkoitettu erityisesti asiakkaille, joiden toimintakyky on heikentynyt esimerkiksi ikääntymisen, vammaisuuden tai sosiaalisten ongelmien takia tai mielenterveys- tai päihdesyistä. Palvelu on määräaikaista ja kuntouttavaa. Palvelu myönnetään asiakkaalle, mikäli se katsotaan sopivaksi asiakkaan sosiaalipalveluiden kokonaisuuteen.

Tulevaisuuslautakunta päätti kokouksessaan myös avustajapalvelun palvelusetelin sääntökirjasta. Avustajapalvelu on mahdollista hankkia myös palvelusetelillä. Palveluseteli myönnetään asiakkaalle määräaikaisesti asiakkaan palvelusuunnitelman perusteella. Palvelu on asiakkaalle maksuton eikä asiakas maksa siitä omavastuuosuutta. Palvelusetelin arvot ovat seuraavat:

maanantai–perjantai kello 6–18: 24,00 € / tunti

maanantai–perjantai kello 18–23: 28,80 € / tunti

lauantai kello 6–23: 28,80 € / tunti

Säännöllisen kotihoidon palveluseteliä voi hyödyntää 1.3.2025 alkaen

Tulevaisuuslautakunnan päätöksen mukaan Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella voi hyödyntää palveluseteliä myös säännöllisessä kotihoidossa koko Pohteen laajuisesti. Palvelusetelien käyttöönotto monipuolistaa asiakkaan mahdollisuuksia valita palvelujensa tuottaja. Säännöllisen kotihoidon palveluja tuotetaan Pohteen omana tuotantona, ostopalveluina tai palvelusetelipalveluna.

Säännöllisen kotihoidon palvelusetelin arvo on enintään 40 euroa tunnilta. Palvelusetelin arvo määräytyy asiakkaan ja mahdollisen puolison tulojen, henkilömäärän ja palvelun tuntimäärän mukaan. Palvelusetelillä katetaan osa palvelun hinnasta, jonka määrittelee palvelua tuottava yrittäjä. Asiakkaan omavastuuosuus muodostuu palvelusetelin arvon ja palvelun hinnan erotuksesta. Omavastuuosuus ei kerrytä asiakasmaksujen maksukattoa. Palvelusetelin arvoa on mahdollista korottaa erillisellä hakemuksella.

Aiemmin mahdollisuus säännöllisen kotihoidon palvelusetelin käyttöön on ollut entisten Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen, Peruspalvelukuntayhtymän Kallion, Oulunkaaren kuntayhtymän, Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen ja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän alueilla. Lisäksi se on ollut käytössä Kuusamossa, Limingassa, Muhoksella, Oulussa ja Taivalkoskella.

Asiakkaalle myönnetään säännöllistä kotihoitoa palvelutarpeen arvioinnin perusteella. Perusteet kotihoidon myöntämiselle on hyväksytty tulevaisuuslautakunnassa 15.2.2023, ja ne löytyvät Pohteen verkkosivuilta: Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen kotihoidon palvelujen myöntämisen perusteet 1.3.2023 alkaen.

Infotilaisuudet yrittäjille palvelusetelin tuottajaksi hakeutumisesta tammikuun 2025 aikana

Kun uudet sääntökirjat avustajapalvelun ja säännöllisen kotihoidon palveluseteleistä astuvat voimaan, päättyy nykyisten sääntökirjojen voimassaolo. Nykyiset palveluseteliyrittäjät voivat jatkossakin hakea palvelusetelien tuottajaksi.

Palveluntuottajaksi haluaville yrityksille järjestetään infotilaisuudet tammikuun 2025 aikana. Tilaisuuksissa kerrotaan palvelusetelin käyttöönotosta, palveluseteliyrittäjäksi hakeutumisesta sekä uusien sääntökirjojen sisällöstä. Kun tilaisuudet on pidetty, yrittäjille avataan palveluntuottajahaku Palse.fi-portaalissa, jonka kautta haku palveluseteliyrittäjiksi tehdään. Molempien tilaisuuksien ajankohdasta viestitään erikseen.

Lisätietoja tulevaisuuslautakunnan päätöksestä löytyy kokouksen esityslistalta: tulevaisuuslautakunnan esityslista 11.12.2024. Myös palvelusetelien sääntökirjat löytyvät esityslistan liitteistä.