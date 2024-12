Edessä kutkuttava kevät - Anna-Maria Helsing aloittaa Vaasan kaupunginorkesterin ylikapellimestarina

Helsing on kansainvälisesti tunnustettu nimi, joka on työskennellyt BBS Concert Orchestran ylikapellimestarina lokakuusta 2023 lähtien. Hän on ensimmäinen suuren ammattisinfoniaorkesterin johdettavakseen saanut nainen Suomessa, minkä jälkeen hän on johtanut lähes kaikkia suuria suomalaisia orkestereita sekä oopperoiden ensi-iltoja muun muassa Tanskan kuninkaallisessa oopperassa, Suomen kansallisoopperassa, Savonlinnan oopperajuhlilla ja Tampereen oopperassa.

- Kun minulle esitettiin kysymys, olisinko kiinnostunut tästä tehtävästä, tuntui todella luonnolliselta jatkumolta ottaa se vastaan. Meillä on pitkä yhteistyö Rusk-festivaalin ja oopperoiden pohjalta, jota voimme syventää nyt entisestään. Vaasan kaupunginorkesterilla ja minulla on ollut aina kivaa tehdä työtä yhdessä. Pidän siitä kehityskaaresta mitä orkesterissa tapahtuu harjoitusperiodin aikana ja joka näkyy konsertissa, Anna-Maria Helsing iloitsee.

Kevätkauden avaa kuoroteos Haydnin Luominen upeiden solistien ja Canticum Maris kuoron kanssa. Nuoret solistit pääsevät estradille Panula-kilpailussa hurmanneen Karmir Uusituvan johtaessa orkesteria. Kansainvälinen huippusellisti Senja Rummukainen palaa Vaasaan Elgarin konserton pariin.

Ohjelmistossa on jälleen panostettu myös viihteelliseen puoleen. Legendaarinen Markku Veijalainen on luonut uudet Beatles tarinat ja Jukka Perko johdattelee meidän Big Band swingin lumoihin.

Perheille suunnattu Salasaaren Salakonsertti vierailee Länsimetsän ja Variskan kouluilla. Orkesterin omista riveistä parrasvaloihin nousevat huilisti Erica Nygård ja Maano Männi.

Vappukonsertissa Jorma Uotisen ja orkesterin yhteistyö tuo lavalle intohimoisen rytmien juhlan, joka vie argentiinalaisen tangon syvimpiin sävyihin. Kausi huipentuu KEY Ensemblen vierailuun Kuorofestivaaleilla.

Tervetuloa kokemaan Vaasan kaupunginorkesterin kevätkausi!