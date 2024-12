Tiedote: Kirsi Kunnas -runopalkinto 2024 on myönnetty Anni Sumarille

Silja Sillanpään Ouroboros Runeberg Junior -ehdokkaana 14.11.2024 10:30:00 EET | Uutinen

Runeberg Junior -ehdokkaat 2024 on julkistettu. WSOY:n kirjoista mukana ehdolla on Silja Sillanpään kirjoittama ja Pasi Pitkäsen kuvittama Ouroboros: Sateenkaarikäärme. Kirja on tekijäkaksikon lumoavan mysteerisarjan avausosa.