Mehiläinen ja HJK jatkavat yhdessä

HJK ry:n toiminnanjohtaja Veli-Matti Rinnetmäki iloitsee siitä, että Mehiläinen tuo HJK:n pelaajien käyttöön Suomen johtavat asiantuntijat terveyden ja hyvinvoinnin eri osa-alueilla.

– HJK ja Mehiläinen ovat saman tärkeän asian perässä: edistämme hyvinvointia. Tiedän jo kokemuksesta, että yhdistäessämme voimamme saamme aikaiseksi hienoja asioita seuramme pelaajille ja heidän lähipiirilleen, Rinnetmäki sanoo.

– HJK:lle suunniteltu hoitopolkumme varmistaa, että pelaajat saavat oikean avun nopeasti ja tehokkaasti. Lisäksi Mehiläisen taloudellinen tuki auttaa meitä kehittämään entistä laadukkaampaa harrastustoimintaa ilman vaikutusta harrastamisen hintaan, Rinnetmäki kertoo.

– Olemme iloisia yhteistyön jatkumisesta ja syventymisestä. Tämä kertoo siitä, että olemme vuosi vuodelta pystyneet kehittämään yhteistyötä ja tarjoamaan laadukkaita terveydenhuollon palveluita koko HJK-yhteisölle, toteaa Mehiläinen Töölön yksikönjohtaja Petri Koponen.

Mehiläisen sovelluksen OmaUrheilu-palvelu tarjoaa junioreille ja heidän perheilleen selkeän ja nopean pääsyn terveysasioihin erikoistuneiden asiantuntijoiden luo.

– Nämä asiantuntijat ymmärtävät urheilijoiden erityistarpeet. Lisäksi OmaUrheilun kautta on saatavilla kattavasti tietoa terveyden ylläpitämisestä ja vammojen ennaltaehkäisystä, mikä tukee sekä pelaajien että perheiden arkea, Rinnetmäki sanoo.

– OmaUrheilu-palvelun myötä yhä useampi HJK-yhteisön jäsen perheineen on löytänyt Mehiläisen palveluiden pariin. Jäsenistön ja lähipiirin palveluun rekisteröityminen luo myös perustan Mehiläisen myöntämälle taloudelliselle tuelle, jota kohdistetaan junioritoimintaan, kertoo asiakkuuspäällikkö Marika Mildh.

Myös HJK:n akatemian fysiopalvelut siirtyvät Mehiläisen huomaan.

– HJK:n akatemiapelaajan näkökulmasta kyseessä on erittäin merkittävä uudistus ja yhteistyö, kertoo akatemiajohtaja Niko Rajala.

– Mehiläisen puolella on käytössä monin tavoin paremmat puitteet. Meidän pelaajamme hyötyvät moniammatillisemmasta ympäristöstä: lääkärin konsultaatio on helpommin saatavissa. Pelaajan kannalta etuna on myös potilastietosuoja.

Edustusjoukkueiden lääkäripalvelut ovat niin ikään merkittävä osa yhteistyötä. Myös edustusjoukkueiden pelaajille on taattu sujuva hoitopolku Mehiläisessä. HJK:n miesten edustusjoukkueen lääkärinä vuodesta 2002 työskennellyt ja Mehiläisessä vastaanottoa pitävä Tuomas Brinck kertoi HJK:n Klubin Ytimessä -podcastissa tarinoita vuosien varrelta. Voit kuunnella jakson täältä.