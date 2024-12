Andrev Waldenin esikoisromaani, Ruotsissa vuonna 2023 ilmestynyt Miehenpuolet on hurmannut niin lukijat kuin kriitikot kotimaassaan ja muissa Pohjoismaissa ja valloittanut myyntilistojen kärkipaikat. Walden voitti romaanillaan myös Ruotsin tärkeimmän August-kirjallisuuspalkinnon.

Olga Ravn on kriitikoiden ylistämä tanskalainen kirjailija ja runoilija. Kirjojen ohella hän kirjoittaa kirjallisuuskritiikkejä useisiin tanskalaisiin medioihin ja luotsaa feminististä performanssiryhmää sekä kirjoittajakoulu Hekseskolenia. Ravnilta on julkaistu suomeksi teokset Alaiset: 2100-luvun työpaikkaromaani (2022), joka oli International Booker Prize -ehdokkaana, sekä Minun työni (2024). Hänen tuorein romaaninsa Vahalapsi julkaistaan suomeksi huhtikuussa 2025.

Olivia Laing on ylistäviä arvioita saanut englantilainen kirjailija ja taidekriitikko. Hän on julkaissut seitsemän teosta, joista suomeksi viime syksynä ilmestynyt Yksinäisten kaupunki on kolmas ja Laingin läpimurtoteos. Romaani julkaistiin englanniksi vuonna 2016 ja sitä käännetty tähän mennessä 17 kielelle. Laing kirjoittaa taiteesta ja kulttuurista muun muassa Guardianiin, New York Timesiin ja Financial Timesiin.

Helsinki Lit -käännöskirjallisuusfestivaali järjestetään keväällä 11. kerran. Seuraavat kansainväliset kirjailijavieraat ja heidän kotimaiset haastattelijansa julkistetaan Ystävänpäivänä perjantaina 14. helmikuuta 2025.

Helsinki Lit 2025 -käännöskirjallisuusfestivaali

16.-17.5.2025 Savoy-teatteri, Helsinki

Helsinki Lit avslöjar sina första namn för 2025:

Andrev Walden, Olga Ravn och Olivia Laing

Nu kan Helsinki Lit avslöja sina första gäster för 2025! Den internationella litteraturfestivalen ordnas nästa gång på Savoy-teatern den 16 och 17 maj 2025, och bland gästerna hittas den svenska Augustvinnaren Andrev Walden, den danska författaren Olga Ravn och den brittiska essäisten Olivia Laing. Konferencier för festivalen är Alma Pöysti. Biljetterna är till salu på Lippu.fi.

Andrev Walden är uppskattad krönikör i Dagens Nyheter och romanförfattare. Hans debutroman Jävla karlar belönades med Augustpriset 2023, och har redan nått stora försäljningsframgångar i de övriga nordiska länderna. Nu kommer boken också ut i finsk översättning.

Den danska författaren Olga Ravn räknas som en av de intressantaste författarna i Norden just nu. Hennes roman De anställda blev nominerad till det internationella Bookerpriset och översatt till åtminstone 25 språk. Just nu är hon aktuell med romanen Vaxbarnet både på finska och svenska.

Brittiska Olivia Laing har länge varit en av de mest hyllade essäisterna och konstkritikerna på det engelska språket, med böcker som The Lonely City och Everybody, som båda nu är aktuella på finska. Laing skriver regelbundet för The Guardan, New York Times och Financial Times.

Helsinki Lit ordnas i maj 2025 för elfte gången. Hela programmet publiceras på Alla hjärtans dag den 14 februari 2025.

Helsinki Lit – 16-17.5. 2025 på Savoy-teatern i Helsingfors.

Biljetterna är till salu redan nu. Länk: https://www.lippu.fi/artist/helsinki-lit/

www.helsinki-lit.fi