Yhdyspintalautakunta kannustaa Pohteen kuntia osallistumaan Kaikukortti-toimintaan

Kaikukortti on Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry:n rekisteröity tavaramerkki, joka parantaa tiukassa rahatilanteessa olevien nuorten, aikuisten, perheiden ja ikäihmisten mahdollisuuksia osallistua kulttuurielämään ja harrastaa kulttuuria ja liikuntaa. Kortti on konkreettinen työkalu hyvinvointierojen kaventamiseen ja yhteistyöhön Pohteen, kuntien, järjestöjen ja yritysten kesken.

Pohde ja 17 kuntaa toteuttivat vuonna 2024 kokeilun Kaikukortista. Kokeilun palautekysely osoitti, että toiminta saa paljon myönteistä palautetta asiakkailta sekä korttia jakavilta ja toimintaa koordinoivilta tahoilta. Myös suurin osa palautekyselyyn vastanneista kulttuuri- ja liikuntapalvelujen tuottajista haluaa jatkaa Kaikukortti-toimintaa.

Yhdyspintalautakunta esittää Pohjois-Pohjanmaan kunnille, että kunnat osallistuisivat vuodesta 2025 alkaen Kaikukortti-yhteistyöhön vakituisena toimintana. Toiminnan kustannuksia jaetaan Pohteen ja kuntien välillä.

Järjestöavustuksia jaetaan

Järjestöavustuksiin on vuoden 2025 talousarviossa alustavasti varattu 800 000 euroa. Pohteen aluevaltuusto päättää määrärahasta myöhemmin tässä kuussa. Toiminta-avustusten hakuaika päättyi 2.12.2024. Kumppanuusavustuksia vuodelle 2025 todennäköisesti haetaan aikaisempaa enemmän, sen hakuaika päättyy 7.1.2025.

Yhdyspintalautakunta hyväksyi avustusmäärärahan jakautumisen vuodelle 2025 niin, että toiminta-avustuksiin menee 38 % määrärahasta ja kumppanuusavustuksiin 62 %.

Yhdyspintalautakunta on arvioinut järjestöavustusprosessin toimivuutta. Järjestöavustusten kehittämisessä on hyödynnetty mm. työpajoja ja palautekyselyjä. Niiden perusteella prosessia on kehitetty hakukaudelle 2025.

Keskeisimmät muutokset ovat kerta-avustuslajista luopuminen, yhteistyövelvoitteen keventäminen tiettyjen kohderyhmien osalta, toiminta-avustusten jakautuminen pienempiin ja suurempiin avustuksiin ja saman kohteen avustaminen kunnista ja Pohteelta kumppanuusavustusten osalta. Järjestöavustusten jakaminen on ollut myös sisäisen tarkastuksen kohteena vuonna 2024. Sisäisellä tarkastuksella ei ollut asiaan liittyen huomautettavaa.

”Yhdyspintalautakunta on jatkuvasti ja aktiivisesti kehittänyt sen vastuulla olevaa toimintaa osaavan sekä motivoituneen henkilökunnan ja valmistelijoiden kanssa. Yhteistyö kuntien, järjestöjen ja yksityisten toimijoiden kanssa on paitsi koko ajan parantuvaa ja esimerkillistä, myös palkittua” puheenjohtaja Sanna Laine sanoo ja viittaa kokouksessa huomioituun palkittuun kehittämistyöhön.

Pohteen kehittämistyö hyvinvointialueen järjestö- ja seurakuntayhteistyön rakenteiksi palkittiin Tekojen tori -kampanjassa joulukuun alussa.

Lue lisää:

Kaikukortista

Järjestöavustuksista