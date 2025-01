Voiko toimistoympäristö toimia myös taidenäyttelynä? Kyllä, mainiosti.

Taiteen käyttäminen toimistoympäristössä lisää tutkimusten mukaan työhyvinvointia. Tämä ilmenee esimerkiksi yli 3000 tutkimusta kattavasta WHO:n raportista What is the evidence on the role of the arts in improving health and well-being? Toisaalta suomalaisten yritysten taidehankinnat ovat romahtaneet vuosituhannen alkuvuosina, todettiin Teija Luukkanen-Hirvikosken väitöskirjassa vuonna 2015. Eritoten avokonttoreiden yleistyessä taidehankinnat ovat vähentyneet.

Loihde halusi tuoda uuden toimistonsa käyttäjille taide-elämyksiä, ja ratkaisi asian pysyvien seinämaalausten ja vaihtuvien taideteosten yhdistelmällä.

Loihteen toimistossa Aleksanterinkadulla työskentelee parisataa datan, tekoälyn, tietoturvan ja digipalveluiden asiantuntijaa. Työympäristössä on kiinnitetty runsaasti huomiota viihtyisyyteen ja luovan työn mahdollistamiseen. Näin hybridityön aikakautena halutaan edistää myös kohtaamisia ja vuorovaikutusta. Taide tukee näitä tavoitteita.

”Parhaimmillaan taide herättää ajatuksia ja saa oman luovuuden liikkeelle. Uuteen toimistoomme on muuttanut ihmisiä useista eri toimistoista ja liiketoiminnoista, ja taideteokset voivat myös kirvoittaa keskustelua ja siten auttaa toisiin tutustumisessa”, sanoo Loihteen markkinointijohtaja Jere Teutari.

Ensimmäisenä Loihteen toimiston vaihtuvaan näyttelyyn valikoitui kuvataiteilija Jenni Vakkilaisen töitä. Näyttelyn kuratoinut taidegalleristi Kea Nuorivaara kertoo, että Vakkilaisen näyttävien maalausten täydellinen istuvuus paikoilleen yllätti ripustusvaiheessa hänetkin. Taulut ovat kuin ympäristöönsä tehdyt.

”Kävin tiloissa remontin ollessa vielä kesken, mutta näin jo silloin, että sinne sopii jotain nuorekasta, energistä ja räväkkääkin. Toisaalta hektisessä työympäristössä taiteella saa olla myös mieltä rauhoittava vaikutus. Mieleeni tuli heti Jenni Vakkilainen; hänen värikkäissä töissään riittää katseltavaa, mutta samalla tulee levollinen olo”, Nuorivaara sanoo.

”Kun Kea otti minuun yhteyttä tähän näyttelyyn liittyen, olin juuri saanut valmiiksi nämä kolme maalausta. Maalauksissani kantavana tekijänä toimivat väri ja leikkisyys sekä maalauksellisuus. Teoksillani haluan välittää katsojille positiivisuutta, ja parhaimmillaan niiden äärelle voi pysähtyä ja ne ovat ihmisten iloksi, nähtäväksi ja koettavaksi”, Jenni Vakkilainen kertoo.

Kyse on aidosta näyttelystä siinäkin mielessä, että teokset ovat myytävänä. Nämä taulut ovat Loihteen toimistossa puolen vuoden ajan, ja sen jälkeen sinne tuodaan jotain uutta. Normaalista taidenäyttelytilasta poikkeava ympäristö vaatii myös uudenlaista näkökulmaa teosten valintaan.

”On kiinnostavaa katsella mahdollisia teoksia siitä näkökulmasta, mikä sopisi juuri tähän tilaan. Tämä on ensimmäinen tavalliseen toimistoon tuottamani näyttely, mutta ei varmasti viimeinen. Parhaillaan keskustelen vastaavasta ratkaisusta erään toisen yrityksen kanssa”, Nuorivaara paljastaa.

Pysyvää taidetta Loihteen toimistolle loi katutaiteesta tunnettu Otto Maja, joka maalasi seinille kaksi graffitihenkistä seinämaalausta.

"Kävimme Loihteen tiloissa jo remontin alkuvaiheessa ja huomasimme suuren potentiaalin toteuttaa tiloihin monimuotoisia seinämaalauksia. Olemme toteuttaneet monia taideteoksia yrityksille, ja kysyntä viime aikoina on ollut kovaa, kun covidin jälkeen monet yritykset ovat kokeneet tärkeäksi sijoittaa toimiston viihtyvyyteen”, Otto Maja sanoo. ”Taide-elementit suunniteltiin Loihteen kulttuuri ja IT-alan dynaamisuus huomioiden. Niiden tarkoituksena on luoda ainutlaatuinen tunnelma, joka yhdistää luovuuden ja teknologian elementit vapaamieliseen maalaustaiteeseen."