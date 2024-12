Metsästäjäliitolle valtionavustusta 150 000 euroa

- Tämä raha on tarkoitettu mm. haitallisten vieraslajien torjuntaan ja vesilintujen hyväksi tehtävään kosteikkotyöhön. Metsästäjäliitto ja suomalaiset metsästäjät tekevät arvokasta ympäristö- ja riistanhoitotyötä. Lisäksi ohjaamme erillisen 100 000 euron rahoituksen villisikojen leviämistä ehkäisevään työhön, tavoitteena pienentää afrikkalaisen sikaruton leviämisriskiä. Myös kymmenen ampumarataa eri puolilla Suomea saa nyt erillisrahoitusta kehittämiseen ja rakentamiseen, toteaa valtiovarainvaliokunnan hallituspuolueiden vastaava, kansanedustaja Timo Heinonen.



Luonnon kunnioittaminen on yksi Metsästäjäliiton keskeisistä arvoista ja pitää sisällään luonnon kestävän käytön, monimuotoisuuden vaalimisen sekä riistan- ja luonnonhoidon tukemisen ja edistämisen. Vastuullisen metsästyksen kautta luonnonvarojen kestävä käyttö toteutuu ympäristöä palvelevalla tavalla.



- Avustus on hieno osoitus siitä, että Metsästäjäliitto tunnustetaan nykyään virallisesti valtakunnallisesti merkittävänä sekä luonnonhoitoa- että nuorisotyötä tekevänä asiantuntijajärjestönä, Metsästäjäliiton luonnon- ja riistanhoitopäällikkö Ere Grenfors sanoo ja kiittää myönnetystä avustuksesta.

Riistanhoito on luonnon monimuotoisuuden hoitoa

Metsästäjäliitossa on jo vuosia edistetty sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää metsästystä kosteikoilla. Kosteikkojen rakentaminen ja hoito edistää luonnon monimuotoisuutta, mistä hyötyvät myös muut kuin riistalajit. Kosteikkotyön tukemisella autetaan samalla Itämerta: vesistöjen tila paranee, rehevöityminen ja umpeenkasvu vähenee ja taantuvat vesilintulajit saavat mahdollisuuden elpyä, kun samanaikaisesti turvataan vesilintujen pesimämenestystä rakentamalla keinopesiä ja poistamalla haitallisia vieraspetoja.



Liitto auttaa jäsenseurojaan myös ampumaratojen ympäristölupaprosesseissa ja tarjoaa asiantuntemustaan esimerkiksi ammuslyijyn korvaamiseen liittyvissä asioissa.