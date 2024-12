Kouvolan uusi päiväkeskus on pysähdyspaikka kaikille asunnottomuutta, päihderiippuvuutta tai yksinäisyyttä kokeville

Kouvolan uusi päiväkeskus tarjoaa turvallisen ja rauhallisen ympäristön, jossa kohdata muita ja viettää aikaa. Paikan päällä on mahdollisuus tavata hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia sekä keskustella heidän tai kokemusasiantuntijan kanssa. Päiväkeskuksessa on tarjolla asiakkaille kahvia ja pientä purtavaa. Lisäksi käytettävissä on suihku- ja pyykkitilat.

Uuden päiväkeskuksen tiloissa toimii myös sosiaali- ja terveysneuvonnan Piste, joka tarjoaa anonyymia päihdeneuvontaa, mahdollisuuden käyttövälineiden vaihtoon sekä C-hepatiitin ja HIVin pikatestausta.

Päiväkeskukseen voi saapua sen kaikkina aukioloaikoina ilman erikseen varattua aikaa, ja siellä asiointi on maksutonta. Kouvolan päiväkeskus sijaitsee vanhan paloaseman tiloissa osoitteessa Hallituskatu 11, 45100 Kouvola.

Kouvolan päiväkeskuksen aukioloajat ja palvelut