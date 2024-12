Hallituspuolueet vaiensi eri mieltä olevat edustajansa STV:n käyttähuonekäsittelyssä – nyt jyrähtää vihreiden Forsgrén

Sosiaali- ja terveysvaliokunta olisi ollut hyväksymässä aloitteen huumeiden käyttötilakokeilusta, elleivät kokoomus ja RKP olisi vaihdattaneet valiokunnan jäsenistään käyttötiloja aiemmin kannattaneita edustajia varajäseniin, jotka vastustivat aloitetta. Sosiaali- ja terveysvaliokunnassa istuva Vihreiden kansanedustaja Bella Forsgrén pitää hallituspuolueiden toimintaa pöyristyttävänä ja valiokuntien työtä halventavana.

– On tyrmistyttävää, että kokoomus ja RKP ovat todennäköisesti kieltäneet käyttötilakokeilua kannattavia edustajia osallistumasta päätöksentekoon ja jyräävät valiokunnasta muutoin tulossa olleen positiivisen kannan tällaisella pelillä. Vielä törkeämpää tästä tekee se, että kyseessä kansalaisaloite, josta hallitusohjelma ei linjaa suuntaa tai toiseen, Forsgren jyrähtää.

Huumeiden käyttötilakokeilussa on kyse siitä, että määräaikainen erillislaki säätämällä mahdollistettaisiin valvottujen huumeiden käyttötilojen kokeilu. Muun muassa THL on suositellut käyttötilakokeilun edistämistä. THL:n mukaan valvotut käyttötilat olisivat paikkoja, joissa huumeita ongelmallisesti käyttävät voisivat käyttää niitä turvallisemmin ja hygieenisesti terveydenhuollon työntekijän valvonnassa. Tilat pelastavat ihmishenkiä, vähentävät huumehaittoja ja edistävät yhteiskunnan turvallisuutta.

– Vihreät ovat systemaattisesti kannattaneet huumeiden käyttötilakokeilun käyttöönottoa. Myös kansainväliset tutkimukset osoittavat käyttöhuoneilla olevan hyviä vaikutuksia. Tiedämme, että myös Suomessa nuorten huumekuolemat ovat lähes kaksinkertaistuneet. Meidän on otettava kaikki keinot käyttöön, että tämä tuhoisa kierre saataisiin katkaistua, Forsgrén toteaa.

Valvottujen käyttötilojen kokeilu on vastuullista ja inhimillistä päihdepolitiikkaa, joka suojelee ihmishenkiä ja vähentää huumehaittoja. Kansalaisaloitteen hylkääminen sivuuttaa asiantuntijatiedon ja jättää heikoimmassa asemassa olevat ihmiset ilman apua. On käsittämätöntä, että hallituspuolueiden poliittinen peli vaarantaa nämä tavoitteet, vaikka hallitusohjelmassakin on linjattu nuorten huumekuolemien vähentämisestä.