SDP:n Paula Werning: Hallituspuolueiden äänillä voidaan säilyttää Ratamon palvelutaso

Kouvolassa käydään tällä hetkellä vilkasta keskustelua päivystysverkon muutoksista ja erityisesti Ratamokeskuksen yöpäivystyksen kohtalosta. Kansanedustaja Paula Werning (sd.) haluaa selkiyttää faktoja asiasta:



"On totta, että alkuperäiseen suunnitelmaan verrattuna saavutimme sen, että yöpäivystystä ei lakkauteta kokonaan. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että palvelut säilyvät nykyisellään. Kyseessä on merkittävä palvelutason lasku, jonka vaikutuksia ei saa vähätellä," Werning painottaa.



Nykyisin Kouvolassa toimii yön yli akuuttilääketieteen päivystys, jossa hoidetaan sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon kiireellistä hoitoa vaativia potilaita. Tämä tarkoittaa, että hädän hetkellä potilas voi luottaa siihen, että hän saa tarvitsemansa hoidon riippumatta siitä, onko kyse vakavasta sairauskohtauksesta vai esimerkiksi murtumasta.



Hallitus esittää Kouvolaan jatkossa pelkästään perusterveydenhuollon päivystystä, joka keskittyy lievempien vaivojen hoitoon. Monimutkaiset ja vakavat tapaukset, jotka vaativat erikoissairaanhoidon asiantuntemusta, hoidetaan Kotkassa.



”Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että potilasturvallisuus vaarantuu, hoitoonpääsy viivästyy ja esimerkiksi kriittisessä tilassa oleva potilas voi joutua matkustamaan tuntien matkan saadakseen tarvitsemansa hoidon,” Werning muistuttaa.



Hän nostaa esiin myös alueelliset erot, joita karsinta syventää entisestään.



– Kouvolan palvelut ovat jo nyt supistuneet merkittävästi, ja tämä päätös heikentää tilannetta lisää. On vastuutonta juhlia ratkaisua, joka tosiasiassa vie palvelut entistä kauemmas ihmisistä jo valmiiksi ruuhkautuneeseen Kotkan keskussairaalaan.



Myös henkilöstövaikutukset herättävät suurta huolta. Jatkossa näivettynyt päivystys ei tarjoa mahdollisuuksia henkilöstön laajan osaamisen hyödyntämiseen ja ammattitaidon kehittämiseen. Onkin aiheellista kantaa huolta henkilöstön pito- ja vetovoimasta.



”Kouvolan asukkaiden, eikä päättäjien pidä tyytyä puolivillaisiin ratkaisuihin, jotka markkinoidaan heille voittoina. Olen työskennellyt itse yli vuosikymmenen ajan päivystyksessä, ja tiedän täsmälleen, mikä ero on akuuttilääketieteen ja perusterveydenhuollon päivystyksen välillä. Tässä asiassa asiantuntemukseni on vahva, ja minun tehtäväni kansanedustajana on varmistaa, että Kouvolan asukkaita ei johdeta harhaan,” Werning painottaa. Hän peräänkuuluttaa alueen asukkaiden oikeutta saada tietoa siitä, mitä muutokset todella tarkoittavat arjen palveluiden kannalta.



”Kouvolan sairaalaverkon tulevaisuudessa ei ole kyse vain terminologiasta, vaan ihmisten terveydestä ja turvallisuudesta. Tämän vuoksi en voi hyväksyä palveluverkon karsimista ilman vankkoja perusteita. Kouvola ansaitsee parempaa ja tulen jatkossakin taistelemaan sen puolesta. Miten on hallituspuolueet, ovatko hanskat tippuneet käsistä vai vieläkö riittää intoa puolustaa Ratamoa tiistain ratkaisevassa äänestyksessä?” Werning kysyy.