Osuuskauppa Keskimaan hallitus vuodelle 2025 on valittu

Osuuskauppa Keskimaan hallitus jatkaa työtään tulevana vuonna entisellä kokoonpanolla.

Keskimaan hallitus vuonna 2025:

Lamberg Juha-Antti, professori

Tikkanen Suvi, markkinointijohtaja

Uotinen Markku, kehitys- ja hankintajohtaja

Äänismaa Pekka, aluekehityspäällikkö

Määttä Antti, toimitusjohtaja, pj.

Keskimaan hallituksen puheenjohtajana toimii Osuuskauppa Keskimaan sääntöjen mukaisesti Keskimaan toimitusjohtaja Antti Määttä. Hallituksen sihteerinä toimii Keskimaan talousjohtaja Niko Toivanen.

Hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa vuonna 2025 Ceili Oy:n toimitusjohtaja Sami Kettunen Jyväskylästä, ja varapuheenjohtajana jatkaa JAMK:n Biotalousinstituutin johtaja Minna Lappalainen Kannonkoskelta. Sami Kettunen on toiminut puheenjohtajana vuodesta 2016, ja Minna Lappalainen jatkaa tehtävässä kolmatta vuotta.



Osuuskaupan edustajiston vaalit järjestetään joka neljäs vuosi hallintoneuvoston päättämänä ajankohtana. Vuosi 2025 on vaalivuosi Osuuskauppa Keskimaalle. Jäsenet pääsevät äänestämään uudesta edustajistosta syksyllä, ja vaalien ajankohdaksi on vahvistettu 6.10.–20.10.2025. Ehdokasasettelu tapahtuu 18.8.–9.9.2025.