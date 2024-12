Sale Intiön toiminta loppuu – vuokrasopimus päättyy

Myymälä kiinni tammikuun loppuun mennessä

– Sale-myymälä on palvellut intiöläisiä vuodesta 2011 ja nyt vuokrasopimuksemme on tullut päätökseen. Lähikaupan sulkeminen ei ole koskaan helppo päätös, mutta onneksi Raksilan Prisma palvelee alueen asukkaita reilun kilometrin päässä. Intiön osaavalle henkilökunnalle on tarjottu tehtäviä muista alueen toimipaikoista eli tutut arinalaiset palvelevat yhä omistajiemme, kertoo Osuuskauppa Arinan marketkaupan toimialajohtaja Mikko Polso.

– Myymälän tarkempi sulkeutumispäivä selviää lähempänä tammikuun loppua mutta viimeistään perjantaina 31.1.2025 Salen ovet sulkeutuvat viimeistä kertaa, Polso toteaa