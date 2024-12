Kaikkonen sairaaloista: Hallituksen pitää harkita yöpäivystysten lakkauttaminen ja sairaaloiden kohtalo uusiksi. Vaihtoehtoja on.

"Hallituksen pitää harkita yöpäivystysten lakkauttaminen ja sairaaloiden kohtalo uusiksi. Vaihtoehtoja on.



Kun ihmisellä on hätä, pitää päivystykseen päästä. Myös yöllä. Hallituksen sairaalasuunnitelma aiheuttaa nyt huolta ja hätää eri puolilla Suomea. Mitä tapahtuu, jos esimerkiksi saa sairauskohtauksen yöllä? Ilmeisesti on mentävä entistä pidempien matkojen päähän entistä ruuhkaisempaan hoitoon ja sehän tarkoittaa myös kustannusten kasvamista, kun ensihoitoon joudutaan laittamaan lisää voimavaroja. Vaarallista ja kallista touhua.



Jos perussuomalaisten ja kokoomuksen ministerit eivät halua kuunnella Keskustaa tai huolestuneita maakuntien ihmisiä, niin kuuntelisivat edes omien puolueidensa edustajia, jotka nyt kasvavissa määrin vetävät tukeaan hallituksen linjalta. Usko horjuu, ja syystä.



Korvaavia säästöjä saadaan vaikka perumalla kaljaveron alennus tai vähentämällä yksityisen terveysbisneksen ylimääräisiä tukia.



Jos vastakkain ovat olutveron alentaminen ja päivystysten sekä sairaaloiden toiminnan turvaaminen, Keskusta valitsee ihmisten terveyspalvelut. Suosittaisin samaa nyt hallitukselle, etenkin kun paikkakuntakohtaiset säästöt ovat osoittautuneet harvinaisen epäselviksi.



Olennaista on, että huono päätös perutaan, ennen kuin sille tulee sinetti päälle. Vaihtoehtoja on. Ratkaisu on nyt kokoomuksen ja perussuomalaisten käsissä."