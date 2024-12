Tässä on Farmi Suomi: Revanssin voittaja! Tiukka kisa ratkesi kiilan lyöntiin

Kirsikka Simberg on Farmi Suomi: Revanssin voittaja! Podcast-juontaja ja somevaikuttaja nappasi voiton ja 30 000 euron voittopotin maanantai-iltana nähdyssä jännittävässä finaalijaksossa. Toiseksi Farmissa sijoittui toimittaja Katri Utula ja kolmanneksi yrittäjä Susanna Penttilä.

Voitto ratkottiin lopulta kolmivaiheisessa finaalissa, joka testasi mm. Farmi-tietoutta ja huipentui käsivoimia ja tarkkuutta vaativaan sahaustehtävään. Finaali oli erittäin tiukka, ja Katri oli loppumetreillä jopa johdossa. Lopulta Kirsikka kiri rinnalle ja ohi aivan viimeisessä tehtävässä, jossa kilpailijoiden tuli hakata vasaralla paksu kiila puupöllin läpi. Kirsikka takoi kiilaa olan takaa, kun Katrilta loppuivat jo voimat.

- Jes, onneks mä onnistuin! Musta tuntuu, et mä onnistuin tosi hyvin. Se oli aika tiukka kisa, Kirsikka henkäisee heti voittonsa jälkeen.

- Sinnikkyys, se musta tuntuu, et ratkaisi ton. Varmasti paljon oli onnea myös matkassa. Sit musta on tullut täällä tosi taikauskoinen, mä oon kerännyt joka ikiseen kisaan vähintään yhden neliapilan ja tänään mä löysin yhen viisapilan ja viisi on mun onnenluku, niin sit mä olin vaan silleen, et nytten!

Farmi Suomi: Revanssin finaali oli ohjelman historiassa ainutlaatuinen, sillä koko finaalikolmikko koostui naisista.

- Se loppu oli aivan huikee. Mä sanon, että kukaan meidän leirin miehistä ei olis pärjännyt Kirsikalle tossa, mutta myös Katri oli todella kova ja hyvä, kolmanneksi tullut Susanna Penttilä summaa.

Farmi Suomi: Revanssi oli tämän syksyn erikoiskausi, jossa Farmin voitosta kilpaili 14 Farmilla jo aikaisemmilla kausilla kilpaillutta julkkista, joista jokainen haki revanssia aiemmalta osallistumiseltaan.

Finaalikolmikon lisäksi Susanna Laineen juontamalla kaudella olivat mukana: somekaunotar Iida Vainio, mediapersoona Seksikäs Suklaa, kauneusvloggaaja Henny Harjusola,hiihtäjälegenda Juha Mieto, somepersoona Jaakko Parkkali, malli Kelly Kalonji, mediapersoona Wallu Valpio, hius- ja meikkitaiteilija Antonio Flores, toimittaja Raija Pelli sekä kesken kauden mukaan tulleet näyttelijä Timo Lavikainen ja poliitikko Mikael Jungner.