Historialliset hotellinavajaiset Tahkolla – 24 miljoonan investointi kiihdyttää koko maakunnan matkailuliiketoimintaa

Break Sokos Hotel Tahkon uudistumisessa on useampi tarina kerrottavana. Se on ollut maakunnan mittakaavassa suuri rakennusprojekti, joka on viimein saatu valmiiksi. 24 miljoonan euron budjetti on laajentanut hotellin kaikkiaan 125 huoneeseen. Kaikki yleiset tilat ovat uudistettu ja palvelut uudelleen mietitty palvelemaan paremmin niin hotellin kuin koko Tahkon alueen asiakkaita.

– Tahko on tärkeässä roolissa koko Pohjois-Savon matkailun ja kasvun osalta, jossa me PeeÄssällä halutaan olla mukana. Tahkon matkailumenestys ja kasvu on tärkeä asia koko Pohjois-Savon elinvoimaisuudelle. Uudistuneen hotellin palvelut mahdollistavat ihan uudenlaisen loman suunnittelua Tahkolle, kertoo PeeÄssän majoitus- ja ravitsemiskaupan toimialajohtaja Aleksi Vuorinne.

Uudistuneeseen hotelliin haluttiin tuoda innovatiivinen kattokerroksen kylpylä, jossa vieraat saavat nauttia Tahkovuoren maisemista – jatkossa ihmiset tulevat tuntemaan tuon innovaation nimellä Rooftop Spa.

– Hotellinjohtajan uralla tällaiset projektit ovat ainutlaatuisia. Tänään juhlimme ja muistelemme hotelliuudistuksen matkaa suunnittelupöydältä valmiiksi hotelliksi. Tämä projekti on täysivaltainen tasonnosto Break Sokos Hotel Tahkolle ja merkitsee valtavasti myös Tahkon matkailukeskukselle. Kotimaisille ja kansainvälisille matkustajille on tarjolla todella laadukasta hotellikokonaisuus kaikkine palveluineen, kertoo Break Sokos Hotel Tahkon hotellinjohtaja Anna Hämäläinen.

Siinä missä Hämäläisen työ uudistuneen hotellin parissa alkaa nyt toden teolla, Osuuskauppa PeeÄssän kiinteistöpäällikkö Tomi Vierimaan ei tarvitse enää pukea kypärää ja huomioliivejä päälleen, ainakaan Tahkon hotellityömaalla.

– Kyllä täällä on tullut vietettyä aikaa viimeisen parin vuoden aikana. Nyt ihastellaan rakennustaidon kädenjälkeä, jota meiltä löytyy ihan täältä omasta maakunnasta. Haluan tässä vaiheessa kiittää kaikkia urakoitsijoita, joita ilman tämä projekti ei olisi onnistunut.

Pääurakoitsija: Rakennustoimisto K. Tervo Oy

Sähköurakoitsija: Sähköjave Oy

Putkiurakoitsija: Caverion Suomi Oy

Ilmanvaihtoirakoitsija: Ilmasiili Oy

Automaatiourakoitsija: Jataku Oy

Lämmitys- ja kylmäurakointi: Savonvoima Oyj

Pää- ja arkkitehtisuunnitelu: Suunnitteluhuone Oy

Sähkösuunnittelu: AH-Talotekniikka

LVIA- ja GEO-suunnittelu: Sitowise Oy

Rakennustyön valvonta: Rakwins Oy

Rakennesuunnittelu: Rakennussuunnittelutoimisto Turunen & Räisänen Ky

Sisustussuunnittelu: Vision Design Partners Oy

Investointi kasvattaa maakunnan elinvoimaa

Osuuskauppa PeeÄssällä on ollut jalansijansa Tahkon matkailukeskuksessa 2000-luvun alkupuolelta saakka. Tahkovuoren matkailu- ja laskettelukeskuksen eteläisen sijainnin ansiosta Break Sokos Hotel Tahkoon on tultu Etelä-Suomea myöten nauttimaan talven riemuista.

SOK:n pääjohtaja Hannu Krookilla on myös omat lämpimät muistonsa Tahkovuorelta:

– Täällä on käyty aikoinaan jo silloin, kun lapset ovat olleet pieniä. He ovat oppineet laskettelemaan Tahkolla. Työelämä on tuonut aikanaan usein myyntikokouksiin ja nyt vanhemmalla iällä Tahkon golfkentät ovat tulleet tutuiksi.

Itä-Suomen matkailutoimialan kasvu on ollut viime vuosina toistuvaan otsikoissa etenkin naapurimaakunnassa toimivan Pohjois-Karjalan Osuuskaupan (PKO) mittavien investointien takia. Kolille rakentui uusi hotelli ja Nurmeksen Bombassa klassikkohotellia remontoitiin ja Tahkon tavoin rakennettiin uusi hotellisiipi.

Miten Krook näkee asian: Onko PeeÄssä ja PKO toistensa kovimmat kilpailijat matkailualalla vai hyötyykö molemmat toistensa investoinneista?

– Molemmat hyötyvät toistensa investoinneista. Näen, että molempien investoinnit lisäävät alueen pitovoimaa, vetovoimaa ja elinvoimaa. Laajemmassa mittakaavassa katsottuna, on myös huoltovarmuuden näkökulmasta äärimmäisen tärkeää, että Itä-Suomen alueet pidetään asuttuina.

Osuuskauppa PeeÄssän tavoitteisiin kuuluu olla alueen rohkea edelläkävijä sekä kasvava ja uudistuva menestyjä. PeeÄssän toimitusjohtaja Mikko Junttila näkee, että Tahkovuoren tarinassa on alkamassa uusi luku.

– PeeÄssän investointi Break Sokos Hotel Tahkoon on malliesimerkki rohkeasta edelläkävijyydestä. Tahdomme olla suunnannäyttäjä muille matkailu- ja ravintola-alalla toimiville yrittäjille. Nyt jo muutaman vuoden aikana Tahkolle on rakennettu paljon uutta. Näin kiritämme toinen toisiamme tarjoamaan ensiluokkaista palvelua alueen matkustajille. Tuloksena koko Tahkon matkailukeskus kasvattaa kilpailukykyään.