Keskuskauppakamari: Suomen tulisi ottaa käyttöön B-ajokortin jakeluautopoikkeus pikaisesti

Keskuskauppakamarin johtavan asiantuntija Hanna Kalenojan mukaan muutos vähentäisi jakeluautojen kuljettajapulaa ja parantaisi kuljetusyritysten kilpailukykyä.

”Ennen kaikkea se lisäisi yritysten mahdollisuuksia investoida vähäpäästöiseen jakelukalustoon ja näin vähentäisi kuljetusten päästöjä ja energiankulutusta. Muutos ei aiheuta valtiolle kustannuksia, joten se soveltuisi myös julkisen talouden säästöpaineiden alla nopealla aikataululla toteutettavaksi päästövähennystoimeksi”, Kalenoja sanoo.

B-ajokortin poikkeuksesta on saatu lupaavia tuloksia Ruotsissa, jossa poikkeus tuli käyttöön kesällä. Ruotsissa B-kortilla saa tietyin rajauksin kuljettaa vaihtoehtoisilla polttoaineilla kulkevaa massaltaan enimmillään 4 250 kg:n kevytkuorma-autoa hakemalla yrityskohtaisen poikkeusluvan.

”Kokeilu on ollut odotettua suositumpi. Ruotsin liikenneviraston mukaan tähän mennessä poikkeusluvan saaneita yrityksiä on 117. Ajokorttisäädöksestä hyötyvien sähkö- ja kaasukäyttöisten jakeluautojen määrä on kuitenkin huomattavasti tätä suurempi, sillä lupa koskee yritysten kaikkia sähkö- ja kaasuautoja, jotka täyttävät painokriteerit”, Kalenoja sanoo.

Kalenojan mukaan Ruotsin lupaavan esimerkin pitäisi kannustaa Suomeakin toimimaan samoin.

”Nykyinen ajokorttivaatimus hidastaa jakeluautokannan sähköistymistä. Monet yritykset valitsevat kevyeksi tavara-autoksi samasta kantavuusluokasta mieluummin dieselpakettiauton kuin sähkökäyttöisen kevyen kuorma-auton, sillä C-korttia ja ammattipätevyyttä koskevat vaatimukset rajaavat ajoneuvon käyttöä kuljetustehtävissä ja vaikeuttavat kuljettajapulaa”, Kalenoja sanoo.

Ajokorttidirektiivin uudistuksessa niin sanottu massapoikkeus on tulossa EU-laajuiseksi käytännöksi viimeistään vuonna 2027. Kalenojan mukaan tätä ei kannata jäädä odottelemaan, vaan EU:n sallima poikkeus tulisi hyödyntää mahdollisimman ripeästi.

”Ei ole mitään estettä, miksi Suomi ei voisi ottaa tätä poikkeusta käyttöön jo nyt. Se auttaisi jakeluautokantaa sähköistymään nopeammin ja vähentäisi kuljetuksista aiheutuvia päästöjä”, Kalenoja sanoo.