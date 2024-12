Kotimainen GreenCare-hamppukonsepti palkittiin Vuoden 2025 Puutarhatuotteena

Vuoden Puutarhatuote -palkinnon perusteet

Vuoden Puutarhatuotteeksi valitaan vuosittain tuote, joka yhdistää laadun, innovatiivisuuden ja vastuullisuuden tavalla, joka palvelee suomalaista kotipuutarhuria.

Suomen Puutarhakauppiaat ry perustelee valintaansa seuraavasti: "GreenCaren hampputuotteet ovat esimerkki vastuullisesta ja innovatiivisesta suunnittelusta, joka palvelee kotipuutarhureiden tarpeita ja tukee kestävän kehityksen arvoja. Hampputuotteet osoittavat, että ekologisuus voi yhdistyä huipputeknologiaan ja kotimaiseen osaamiseen."

Palkitut tuotteet

Maatilan Aito Hamppukate

Luonnonmukainen vaihtoehto rikkakasvien torjuntaan: Hamppukate valmistetaan 100 % suomalaisesta kuituhampusta, joka kasvatetaan ilman torjunta-aineita.

Parantaa maaperää: Maatuessaan hamppukate lisää maan elävyyttä ja ravinteikkuutta.

Maatuessaan hamppukate lisää maan elävyyttä ja ravinteikkuutta. Kotimaisuus: Valmistettu suomalaisesta kuituhampusta, joka tukee kestävää viljelykiertoa.

Valmistettu suomalaisesta kuituhampusta, joka tukee kestävää viljelykiertoa. Ympäristövaikutusten minimointi: Kuituhamppu sitoo kasvaessaan runsaasti hiiltä ilmakehästä. Sen terve ja rehevä kasvu tukahduttaa myös pellon rikkakasveja luonnollisesti.

Maatilan Aito Rikkakasvihuopa

Innovatiivinen katekangas: 100 % kotimaisesta kuituhampusta valmistettu muoviton, kemikaaliton ja torjunta-aineeton ratkaisu rikkakasvien torjuntaan.

100 % kotimaisesta kuituhampusta valmistettu muoviton, kemikaaliton ja torjunta-aineeton ratkaisu rikkakasvien torjuntaan. Hengittävä ja vedenläpäisevä: Tukee kasvien juuriston hyvinvointia ja soveltuu myös hallasuojaksi.

Tukee kasvien juuriston hyvinvointia ja soveltuu myös hallasuojaksi. Kestävä ja biohajoava: Hamppu on vahvin luonnonkuitu, mutta maatuu lopulta kokonaan parantaen maaperää.

Hamppu on vahvin luonnonkuitu, mutta maatuu lopulta kokonaan parantaen maaperää. Tuotantoketjun vastuullisuus: Edistää kotimaista osaamista, tukee paikallista tuotantoa ja vähentää kuljetusten aiheuttamaa hiilijalanjälkeä.

Hamppukuivike huussiin ja kompostiin

Tehokas kuivike : Turpeeton, ilmava ja imukykyinen 100 % hamppuhake, joka poistaa hajuja tehokkaasti.

: Turpeeton, ilmava ja imukykyinen 100 % hamppuhake, joka poistaa hajuja tehokkaasti. Monikäyttöinen : Sopii kompostiin, perinteiseen puuceehen ja kotieläimille.

: Sopii kompostiin, perinteiseen puuceehen ja kotieläimille. Talvikäyttöön soveltuva: Ei jäädy kylmässäkään varastoinnissa, joten helppo käyttää myös talvella.

Ekologisuus edellä

Hampulla on monia ympäristöhyötyjä. Ilmaston kannalta hampunviljely on erittäin kannatettavaa, sillä Euroopan komission mukaan* hamppuviljelmä sitoo hiilidioksidia saman verran kuin nuori metsä, mutta sen kasvatus kestää vain viisi kuukautta. Hamppu on harvoja kasveja, jotka hyötyvät Suomen talvesta – kuituhamppu korjataan vasta keväällä, kun talvi on kuivattanut korret, eikä erillistä kuivaamista tarvita. Myös peltojen talviaikaisesta kasvipeitteisyydestä on hyötyä ympäristölle ja suojaa eläimille.

Kotimaisen kuituhampun käyttö myös vähentää luonnollisesti kuljetusten aiheuttamaa hiilijalanjälkeä.

"Hamppukonseptimme on erinomainen esimerkki siitä, kuinka pystymme kehittämään vastuullisuutta koko tuotantoprosessissa. Kun viljely ja jalostus tehdään Suomessa, siitä hyötyvät kaikki osapuolet. Kuituhamppu on hyvä viljelykasvi maatiloille. Se parantaa maata ja positiivinen vaikutus näkyy seuraavien vuosien sadoissa. Kotimainen jalostus tuo runsaasti uutta osaamista ja työtä Suomeen. Lopulta kotipuutarhuri saa hoitaa omaa puutarhaansa luonnollisesti suomalaisella kuituhampulla", kommentoi Berner Oy:n Brändi- ja tuotekehityspäällikkö Arja Laivonen.

*Lue lisää Euroopan komission verkkosivuilta.