Merikarvian kunta aloitti yritysvierailujen sarjan - ensimmäisenä tutustuttiin Meriseriin - perinteikkääseen innovaatioyritykseen

Meriserillä on pitkä merikarvialainen historia ja tuotekehitys on aina ollut sen menestystekijä. Meriser Oy:n perusti Hannu Kuusinen vuonna 1965 Putkiasennus Hannu Kuusinen nimellä, ja yhtiön nimi muutettiin nykyiseen muotoonsa vuonna 1996. Yhtiö aloitti putkiurakoinnilla ja LVI-tarvikkeiden myynnillä. Esimerkiksi vesivahinkoja ehkäisee Meriser Oy:n hanakulmarasian ympärille kehittämä erittäin laaja lisätarvikevalikoima. Meriserin tuotannosta noin 10 % menee vientiin. Patentteja, hyödyllisyysmalleja ja mallisuojia on kertynyt jo parisataa. Tuotteiden ja toiminnan laatua valvotaan mm. laatujärjestelmien avulla ja tuotekehitystä tehdään

yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. Meriserillä on voimassaolevat auditoinnit kahdesta laatujärjestelmästä: ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015. Laatujärjestelmä ovat sertifikaatteja, jonka yritys saa jos sen toiminta on riittävän laadukasta näiden mittarien mukaan. Tällä hetkellä kehittämisrintamalla ajankohtaista on työn alla oleva EPD ympäristöseloste. Automaatio on yrityksessä viety pitkälle ja koneälyä pystytään hyödyntämään yhä enemmän.

Mikä on EPD-lomake?

Se on todistus yrityksen tuotteiden tai palvelujen ympäristövaikutuksista. Siinä kuvataan, miten raaka-aineet hankitaan, miten tuotteet valmistetaan, mikä on energian ja vedenkulutus, miten tuotannosta syntyy päästöjä ja jätteitä ja miten kierrätys ja loppukäsittely on hoidettu. EPD-lomake toimii työkaluna erityisesti rakennus- ja teollisuusalalla ja siitä on etua markkinointinäkökulmasta. Nykyään asiakkaat ovat kiinnostuneita niistä yrityksistä, joissa ympäristöasiat on hoidettu parhaiten. EPD ei ole Suomessa tai EU:ssa toistaiseksi lakisääteinen, mutta se voi olla ehto kilpailutuksissa tai sertifioinneissa.

Mistä saa rahoitusta vihreään siirtymään?

Myös rahoitusta kaikenlaisiin vihreän siirtymän hankkeisiin, kuten uusiutuvan energian käyttöönottoon, innovaatioiden käytäntöön viemiseksi jne. on saatavilla runsaasti. Tällaista rahoitusta tarjoavat esimerkiksi Suomen kestävän kasvun ohjelma, jota hallinnoi valtionvarainministeriö, Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -rakennerahasto-ohjelma, Euroopan unionin oikeudenmukaisen siirtymän mekanismi (Just Transition Mechanism), Business Finlandin rahoituspalvelut, Finnveran vihreän siirtymän rahoitus, Ilmastorahasto, Euroopan investointipankin (EIP) rahoitus, Ympäristöministeriön avustukset, ja Enegiavirastokin tukee näitä projekteja.

Mistä löytyy Merikarvian kunnan yrityspalveluista?

Tieto yrityksille suunnatuista palveluista on koottu kunnan verkkosivulle - samaan tapaan kuin kaikki muutkin palvelut. Kunnat tiedottavat virallisesti nykyään verkkosivujensa kautta. Joten jos jokin asia askarruttaa, tieto löytyy nopeimmin Merikarvian kunnan sivuilta www.merikarvia.fi