Leevi and The Leavings kiilasi Whamin joululaulujen käkipaikalta

Leevi and The Leavingsin Jossain on kai vielä joulu kukisti 656 soittokerralla useana vuonna listan kärkipaikkaa pitäneen Wham-yhtyeen Last Christmasin. Leevi and The Leavingsin kappale kuultiin kaupallisilla radiokanavilla viime vuoden jouluaattona ja joulupäivänä yhteensä 101 kertaa.

Jossain on kai vielä joulu julkaistiin vuonna 1990 Varasteleva Joulupukki -albumin raitana. Spotifyssa kappaleella on 858 688 soittokertaa, kun taas albumin toiseksi suosituimmalla kappaleella Jouluksi mummolaan on 397 950 soittokertaa.

Leevi and The Leavingsin joulumusiikki resonoi suomalaisia rehellisyydellään. Joulu oli tärkeä myös bändin keulahahmolle Gösta Sundqvistille. Jossain on kai vielä joulu on sekä sävellykseltään, sanoitukseltaan että sovitukseltaan Sundqvistin käsialaa.

”Gösta, niin kuin meistä kukin, on "jouluihmisiä.” Pidämme joulun aikaa tärkeänä juhlana”, kertoo bändin rumpali Niklas Nylund.

Kotimainen kärkikappale harvinainen

Listan kärjessä oli 10 kotimaista ja 10 ulkomaista kappaletta. Kotimainen biisi listan ykköspaikalla on kuitenkin harvinaisuus.

”Hienoa, että kotimainen joulumusiikki soi! Tästä onkin kulunut jo useampi vuosi, että kotimainen kappale olisi ollut soitetuimpien listan ykkösenä”, kertoo tilaston koonnut Gramexin Kari Niemelä.

Toisella sijalla oli Haloo Helsingin Joulun kanssas jaan 644 soittokerralla. Chris Rean Driving Home For Christmas säilytti edellisvuoden kolmannen sijan 629 soittokerralla ja Wham-yhtyeen kappale Last Christmas putosi sijalle neljä 611 soittokerralla.

Listan viides ja kuudes kappale jakoivat saman soittomäärän 496 (Band Aid kappale Do They Know It's Christmas? ja John Lennonin & Yoko Onon kappale Happy X-Mas (War Is Over)).

Tilastojen mukaan joululaulujen soittaminen kestää kaupallisilla kanavilla noin kuukauden. Joululaulujen sesonki alkaa marraskuun loppupuolelta ja jatkuu tapaninpäivään.

Tilaston on tehnyt tekijänoikeusjärjestö Gramex radioilta saamiensa soittotietojen perusteella. Tekijänoikeusjärjestö Gramex edustaa äänitemusiikin esittäjiä ja tuottajia.

1. Leevi And The Leavings Jossain on kai vielä joulu 656 2. Haloo Helsinki! Joulun kanssas jaan 644 3. Chris Rea Driving Home For Christmas 629 4. Wham! Last Christmas 611 5./6. Band Aid Do They Know It's Christmas? 496 5./6. John Lennon & Yoko Ono Happy X-Mas (War Is Over) 496 7. Katri Helena Joulumaa 490 8. Mariah Carey All I Want For Christmas Is You 563 9. Suvi Teräsniska Hei mummo 540 10. Samuli Edelmann Avaruus 457 11. Antti Tuisku Lämmin lumi peittää maan 429 12. Jenni Vartiainen Tule meille jouluksi 424 13. Jose Feliciano Feliz Navidad 388 14. Queen Thank God It's Christmas 386 15. Vesa-Matti Loiri Sydämeeni joulun teen 365 16. Michael Bublé It's Beginning To Look A Lot Like Christmas 352 17. Laila Kinnunen Petteri Punakuono 306 18. Johanna Kurkela Tonttu 299 19. Shakin' Stevens Merry Christmas Everyone 276 20. Paul Mccartney Wonderful Christmas Time 256

Tilasto: Kaupallisten radioiden soitetuimmat joululaulut 2023, Tekijänoikeusjärjestö Gramex/Kari Niemelä