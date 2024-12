Yritykset ovat tuoneet lihaa Suomeen puutteellisilla asiakirjoilla

Ensimmäisessä tapauksessa Tulli pysäytti epäillyn Helsingin Länsisatamassa elokuussa 2023, kun hän toi Virosta Suomeen liki 800 kg naudanlihaa. Liha epäillään kuljetetun auton säilytystilassa suojaamattomana, ilman kylmäkuljetusta ja puutteellisin dokumentein. Asiassa epäillään myös, että viranomaisille on annettu virheellistä tietoa salmonellatestistä ja että salmonellatodistus on väärennetty. Juttua on tutkittu terveysrikoksena, salakuljetuksena ja väärennyksenä.

Toisessa tapauksessa Tulli epäilee, että Suomeen tuotiin marraskuusta 2022 helmikuulle 2024 yli 9 000 kg siipikarjan lihaa puutteellisilla tai virheellisillä asiakirjoilla ja ilman kylmäkuljetusta. Tapaus paljastui, kun Helsingin kaupungin elintarviketurvallisuusyksikkö teki Tullille tutkintapyynnön. Kokonaisuutta on tutkittu terveysrikoksena, laittomaan tuontitavaraan ryhtymisenä ja salakuljetuksena.

Tutkinnanjohtaja Hanna Koskenranta kertoo, että tarkastustilanteissa toistuvat samat puutteet.

- Usein on erilaisia virheitä ja puutteita asiakirjoissa, myös asiakirjaväärennöksiä esitetään ja salmonellatodistukset puuttuvat. Vaikka EU:n sisällä tavarat liikkuvat pääsääntöisesti vapaasti voi elintarvikkeille olla maista riippuen erilaisia tuontivaatimuksia, sanoo Koskenranta.

Vastuu tuoteturvallisuudesta on tuojalla

Motiivina elintarvikerikoksissa on usein taloudellisen hyödyn tavoittelu.

- Molemmissa tutkimissamme tapauksissa toimijat ovat olleet yrityksiä, jotka ovat rekisteröineet toimintansa, joka tarvitaan elintarvikelain mukaan elintarvikkeiden kaupalliseen tuontiin. Yritykset ovat siis itse vastuussa tuotteidensa turvallisuudesta ja lainsäädännön noudattamisesta, Koskenranta summaa.

EU:n sisäkaupassa Euroopan komissio on myöntänyt Suomelle salmonellaa koskevat erityistakuut. Takuiden johdosta Suomeen kaupalliseen tarkoitukseen lähetettävän naudan, sian ja siipikarjan lihan tulee olla salmonellavapaita ennen niiden lähettämistä Suomeen. Lähetysten mukana on oltava salmonellaa koskeva kaupallinen asiakirja ja laboratorion tutkimustodistus. Salmonellanäytteet tulee olla otettu lähettävässä laitoksessa.

Jutuissa on yhteensä kahdeksan epäiltyä. Esitutkinnat ovat siirtymässä Etelä-Suomen alueen syyttäjälle syyteharkintaan.