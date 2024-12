Varuboden-Oslalta yli 65 000 euroa paikalliseen hyvään – 25 länsiuusimaalaista alakoulua saa lahjoituksen

Vuoden 2024 Paikallisesti hyvää -kampanjan lahjoituskohteet on valittu. Osuuskauppa Varuboden-Oslan hallintoneuvosto valitsi 143 hakemuksen joukosta 70 alakoulua, jotka saavat lahjoituksen. Lahjoitusten tavoitteena on edistää lasten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä alueella.

Kampanjassa koulu tai sen vanhempainyhdistys on voinut hakea tukea kouluaikana tapahtuvaan toimintaan tai investointiin koulun pihalle. Hakijoita kannustettiin luovuuteen.

– Hakemuksista huokuu vanhempien ja kasvatusammattilaisten luovuus ja välittäminen lapsista. On ollut ilo nähdä, miten hienoja ideoita alueelta on noussut. Koulu on iso osa lapsen elämään, ja tuemme mielellämme toimintaa, joka yhdistää koululaisia myös oppituntien ulkopuolella. Vanhempainyhdistyksissä tehdään arvokasta vapaaehtoistyötä, joka osaltaan tukee yhteistyötä ja yhteenkuuluvaisuuden tunnetta, kertoo hallintoneuvoston puheenjohtaja Leena Munter.

Lahjoituksia myönnettiin ensisijaisesti projekteille, jotka innovatiivisella tavalla vastasivat kampanjan tavoitteeseen lasten osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistämisestä.

– Iso osa hakemuksista koski erilaisten liikuntavälineiden, pelien ja soitinten hankintaa. Päätimme varsinaisten projektien lisäksi tukea myös näitä välinehankintoja erillisellä "välinerahalla". Jotta mahdollisimman moni hakija voisi saada lahjoituksen, tuemme välinehankintoja samalla 500 euron summalla yhteensä 44 alueemme koulussa. Uskomme, että myös tällä välinerahalla mahdollistamme yhteenkuuluvaisuuden hetkiä, Munter taustoittaa.

Pakopeleistä aina puiden istuttamiseen

Hakemuksissa korostuu liikunta, kulttuuri ja luonto. Retkien, taikuriesitysten ja teatterivierailujen lisäksi joukossa oli ideoita aina puiden istuttamisesta pakopelin rakentamiseen.

Suurin yksittäinen lahjoitus oli Pornaisten Mika Waltarin koulun saama 3 400 euroa, jolla toteutetaan oppiainerajat ylittävä Suomen puusto -projekti. Projektissa koulun pihalle istutetaan erilaisia puita, opitaan puista, piirretään, runoillaan ja harjoitellaan kieltä. Myös Kirkkonummen Laajakallion koulun arboretum-puulajipuistoa kehitetään edelleen koko koulun yhteistyöllä.

Porvoossa Kevätkummun koulu suunnittelee järjestävänsä pakopelin, jonka teemoina olisi tunne- ja kaveritaidot. Strömborgska skolanissa taasen päätettiin edistää yhteistyötä kokkauskurssin keinoin.

Lapset ja nuoret ovat tärkeä kohderyhmä Varuboden-Oslalle. Osuuskauppa sponsoroi vuosittain lasten, nuorten ja perheiden toimintaa niin liikunnan, kulttuurin kuin yhteiskunnallisen toiminnan saralla yhteensä 200 000 eurolla. Myös aiemmat Paikallisesti hyvää -kampanjat ovat painottuneet lasten ja nuorten tukemiseen. Kampanja toteutettiin vuosina 2015–2017 ja sai jatkoa koronavuosina 2021 ja 2022.