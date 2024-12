Anoreksian vakavuus ja kesto linkittyvät autismikirjon piirteisiin

Anoreksia on vakava syömishäiriö, jossa on suuri pitkittymistaipumus ja yli kuusinkertainen kuolleisuus muuhun väestöön nähden. Yksilölliset tarpeet huomioivalla moniammatillisella lähestymistavalla hoidettuna vaikeankin anoreksian ennustetta on pystytty parantamaan. Neuropsykologisten erityispiirteiden huomiointi on tärkeä osa yksilöllistä hoitoa.

Emma Sauren väitöstutkimuksessa osoitettiin, että korostuneet autismikirjon piirteet, kuten vaikeudet tunteiden tunnistamisessa, aistiprosessoinnin epätyypillisyys sekä ajattelun ja toiminnan joustamattomuus ovat yhteydessä anoreksian pitkittymiseen ja oireiden vakavuuteen. Osalla anoreksiaa sairastavista autismikirjon piirteet ovat kietoutuneet syömishäiriön ydinoireisiin. Tutkimukseen osallistuneet kuvasivat, että heillä oli autismikirjolle tyypillisiä rutiineja ja rituaaleja, jotka ylläpitivät heidän syömishäiriökäyttäytymistään. Osa vältteli tiettyjä ruokia ruoan aistittaviin ominaisuuksiin, kuten koostumukseen, perustuen. Lisäksi muutamat kertoivat, että vaikeudet kaverisuhteissa olivat edeltäneet heillä syömishäiriöön sairastumista. Sosiaalisen vuorovaikutuksen vaikeudet olivat myös hankaloittaneet hoidosta hyötymistä.

– Autismikirjon piirteet tulisi huomioida anoreksiaa hoidettaessa. Autismikirjon piirteet ovat usein kliinisesti merkittäviä silloinkin, kun varsinainen autismidiagnoosi ei välttämättä täyty, Emma Saure sanoo.

– On tärkeää kehittää uusia hoitomalleja, joissa huomioidaan autismikirjon henkilöiden erityistarpeet. Syömishäiriöitä hoidettaessa on tärkeää esimerkiksi ottaa huomioon aistiprosessoinnin erityispiirteet, hän jatkaa.

Autismikirjon henkilöillä osa syömishäiriön oireilta näyttävistä piirteistä on tosiasiassa autismikirjon piirteitä, ja näitä piirteitä ei välttämättä ole mielekästä pyrkiä muuttamaan. Autismikirjon piirteiden ymmärtäminen voisi parantaa syömishäiriön hoitotuloksia ja täten vähentää inhimillistä kärsimystä sekä tuoda yhteiskunnalle kustannussäästöjä.

Emma Saure on osallistunut uuden, syyskuussa 2024 julkaistun syömishäiriöiden Käypä hoito -suosituksen uudistamiseen, johon hän on tuonut osaamistaan neuropsykologisista erityispiirteitä ja autismista syömishäiriötä sairastavilla.