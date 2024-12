Naantalissa panostetaan laajasti Liikkuvat-toimintaan

Kehitettäviksi painopisteiksi kunnassa valittiin Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva perhe, Liikkuva koulu ja Liikkuva opiskelu. Nykytilan arviointi -seurantatyökalun perusteella lähtötilanteessa vähän liikkuville oppilaille ei juurikaan ollut kohdennettuja toimenpiteitä ja yhteistyötä hyvinvointialueen suuntaan toivottiin lisää.

Liikkuvan koulun osalta kunnassa haluttiin panostaa varsinkin vähän liikkuvien koululaisten tunnistamiseen ja aktivointiin. Yhtenä työkaluna tässä on kunnan Move!-polun kehittäminen, jonka myötä tunnistetaan vähän liikkuvat oppilaat. Mittauksissa huolta herättäviä tuloksia saaneita oppilaita tuetaan liikkumisen lisäämisessä ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämisessä.

– Meillä on käynnistetty Koulu-PT-toiminta, jossa liikunta-alan ammattilainen, eli Koulu-PT, tarjoaa maksutonta neuvontaa. Koulu-PT on helposti tavattavissa siellä, missä nuoretkin ovat, kertoo Naantalin liikuntapalvelupäällikkö Maija Puolakanaho.

Liikunta osaksi kutsuntoja

Suomi liikkeelle -ohjelman yhtenä tavoitteena on, että liikunnan ja toimintakyvyn edistäminen lisätään osaksi kutsuntoja, ja tätä lähdettiin Naantalissa toteuttamaan. Naantalissa hyödynnetään Kymenlaakson Liikunta ry.:n alun perin lanseeraama Kunnossa kassulle -hankkeen mallia.

– Tavoitteenamme on nuorten tavoittaminen ja tukeminen jo varhaisessa vaiheessa ennen kutsuntoja. Järjestimme Naantalin lukiossa tapahtumia kutsuntojen yhteyteen. Näissä tapahtumissa demonstroitiin palveluksen fyysisiä vaateita käytännön kautta ja mukana oli myös Rannikkolaivaston edustaja neuvomassa oppilaita, Puolakanaho jatkaa.

Liikkuvaa arkea jo varhaiskasvatuksessa

Liikkuvan varhaiskasvatuksen osalta tavoitteena oli saada kaikki Naantalin varhaiskasvatusyksiköt mukaan toteuttamaan Liikkuva varhaiskasvatusta -toimintaa. Varhaiskasvatusyksiköt hyödynsivät myös syksyn Arkiseikkailu-kampanjaa liikkuvamman arjen jalkauttamiseksi perheisiin ja perheliikuntaneuvonta on alkamassa. Lisäksi tehtiin perheliikunnan karttoja, varhaiskasvatuksen vuosikello, kartoitettiin päiväkotien pihoja yhdessä kunnan tilalaitoksen kanssa ja käynnistettiin Liiku ja leiki -toimintaa.

– Leiki ja liiku -toimintaa pilotoidaan tammikuussa saaristossa. Toiminnassa lapset osallistuvat ohjattuihin liikuntahetkiin osana päiväkotien säännöllistä ohjelmaa. Yksi toiminnan tavoitteista on tuoda liikunnallisia ideoita varhaiskasvatukseen. Varhaiskasvattajia osallistetaan ja liikkeistä tuotetaan valmiita ohjeita hyödynnettäväksi. Kaiken kaikkiaan olemme mielestäni saaneet paljon aikaan vuoden aikana ja uusia toimenpiteitä, kuten Leiki ja liiku -toiminta, on vielä käynnistymässä, Puolakanaho summaa.

Liikkuva kunta -toiminnan tavoitteena on tukea kunnan liikunnallista toimintakulttuuria ja edistää usean väestöryhmän liikkumista tukevia toimenpiteitä. Mukaan valitut kunnat saavat sparrausapua ja työkaluja Liikkuvat -toiminnan toteutukseen ja kehittämiseen valitsemissaan kohderyhmissä.

– Naantali on tehnyt tuloksellista liikkumisen edistämistä jo vuosia. Yhteisen työskentelyn aloitimme aikanaan jo vuonna 2012 Liikkuvan koulun parissa. Nyt tänä vuonna Naantali halusi vähän uutta buustia eri ikäryhmien liikkumisen edistämiseen. Vuoden aikana liikuntatoimen johdolla he laittoivat liikkeelle todella monia toimenpiteitä. On ilo saada sparrata näin vireän kunnan toimintaa, sanoo Liikkuvat-kokonaisuuden ohjelmajohtaja Antti Blom.

Liikkuvat-kokonaisuuden avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä. Kokonaisuuteen kuuluvat Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu, Liikkuva opiskelu, Liikkuva aikuinen, Ikiliikkuja ja Liikkuva perhe.

Kokonaisuutta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Hallituksen tavoitteena on kääntää liikkuminen kasvuun jokaisessa ikäryhmässä. Tämän toteutumiseksi on laadittu liikunnallisen elämäntavan ja toimintakyvyn poikkihallinnollinen Suomi liikkeelle -ohjelma. Liikkuvat-kokonaisuus on osana 16 toimenpidettä sisältävää ohjelmaa.