A-Insinöörit ja Elomatic mukaan toteuttamaan Helenin Hanasaaren sähkökattilalaitosta

Helsingin Hanasaaren energiakortteliin rakennettava 200 megawatin sähkökattilalaitos koostuu neljästä sähkökattilasta. Kokonaisuuteen kuuluu kaksi lämpövarastoa. Sähkökattiloilla nostetaan veden lämpötila kaukolämpöverkkoon sopivaksi ajankohtina, jolloin sähkö on edullista. Tarkoituksena on tasata energian hintavaihteluja ja lisätä tuotannon joustavuutta. Laitos on lisäksi tärkeä askel Helenin hiilineutraalisuustavoitteiden kannalta.

– Uusi laitos on osa Helenin kaukolämmöntuotannon uudistusta. Hyödynnämme lämmönlähteinä yhä enemmän erilaisia hukkalämpöjä, ilmaa, vesiä ja sähköä, joiden avulla tähtäämme tuotantomme hiilineutraalisuuteen vuoteen 2030 mennessä. Kapasiteetiltaan sähkökattilalaitos kuuluu maailman suurimpiin ja tuo uudenlaisen joustomahdollisuuden sähkö- ja lämpöverkkojen välille, Helenin johtaja Juhani Aaltonen kertoo.

Laitoksen varsinaiset rakennustyöt käynnistyvät syksyllä 2025. A-Insinöörien ja Elomaticin konsortio vastaa kokonaisvaltaisesti investoinnin projektijohdosta, suunnittelusta ja hankinnoista, työmaan johtamisesta sekä valvonnasta Helenin kumppanina EPCM-sopimuksella (Engineering, Procurement, Construction Management).

– Hanasaaren sähkökattilalaitos on merkittävä, hiilineutraalia kaukolämmöntuotantoa lisäävä investointi. Olemme ylpeitä saadessamme johtaa toteutusta ja osoittaa kokonaisvaltaista eri rakennussuunnittelualojen ja työmaajohtamisen osaamistamme. Laitos nousee kaupunkikuvallisesti näkyvälle paikalle, tiiviille tontille vanhaan teollisuuskortteliin ja rakentamisessa edellytetään tarkkaa suunnittelua maanrakentamisesta lähtien, toimialajohtaja Anu Kuoppamäki A-Insinööreistä sanoo.

– Hanasaaren sähkökattilalaitos on tärkeä askel kohti ilmastoystävällistä energiantuotantoa. Meille on suuri kunnia, että pääsemme hyödyntämään vahvaa teollisuuden ja energiantuotannon suunnitteluosaamistamme tässä ainutlaatuisen mittaluokan hankkeessa. Tuomme mukanamme myös vankan kokemuksemme vastaavista hankkeista ja niihin liittyvistä teknisistä rajapinnoista, mikä on keskeistä tällaisen hankkeen ja sen tavoitteiden onnistumisessa, Elomaticin toimialajohtaja Karoliina Joensuu jatkaa.

A-Insinöörit ja Elomatic ovat tarjonneet yhdessä kokonaistoimituksia teollisuuden investointiprojektien suunnitteluun ja läpivientiin vuodesta 2023. Hanasaaren hankkeessa Elomatic vastaa prosessi-, laitos-, sähkö- ja automaatiosuunnittelusta sekä kaikkien yhteisten suunnitteluosa-alueiden johtamisesta. A-Insinöörien vastuulla ovat projektijohtaminen, geo-, rakenne-, LVISA- ja arkkitehtisuunnittelu, työmaatoteutuksen johtaminen sekä valvonta.

Sähkökattiloiden ja niihin kuuluvien lämpövarastojen maanrakennustyöt käynnistyvät Hanasaaressa keväällä 2025. Laitoskokonaisuus on tarkoitus ottaa käyttöön lämmityskaudella 2026–2027.