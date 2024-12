Vihreiden Bella Forsgrén – Korkeakouluopiskelijoiden on oltava yhdenvertaisia keskenään tutkinnosta riippumatta

Orpon hallitus on tiukentamassa pysyvän oleskeluluvan ehtoja. Esityksen valmisteluvaiheessa on kaavailtu, että pysyvän oleskeluluvan voisi jatkossa saada ilman opiskelun jälkeistä oleskeluaikaa, jos on suorittanut Suomessa ylemmän korkeakoulututkinnon.

Tässä muodossa esitys asettaisi ulkomaalaiset opiskelijat eriarvoiseen asemaan sen suhteen, opiskelevatko he ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa, sillä AMK-tutkinto lukeutuu alempiin korkeakoulututkintoihin.

– Tällaisella muutoksella hallitus menee perä edellä puuhun, kun ammatillisille korkeakouluopiskelijoille osoitetaan, ettei heitä pidetä yhtä arvokkaina osaajina Suomelle kuin yliopisto-opiskelijoita, toteaa Forsgrén.

Kansallisena tavoitteena on, että kansainvälisten opiskelijoiden määrä kolminkertaistuisi ja 75 prosenttia heistä työllistyisi Suomeen. Jotta tavoitteeseen päästäisiin, on panostettava pitovoimaan koulutuksen aikana ja sen jälkeen. Tällä hetkellä ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista kansainvälisistä opiskelijoista noin kaksi kolmasosaa jää töihin tai jatkamaan opintojaan Suomessa.

– Ammattikorkeakouluista valmistuu huippuosaajia työvoimapula-aloille, kuten kaupan, tekniikan, terveydenhuollon ja ICT-alan osaajia. Me vihreä haluamme pitää heidät Suomessa ja haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa arvostus näkyy sekä sanoin, että teoin, Forsgrén jatkaa.

Forsgrén vetoaa hallitukseen, että se muuttaisi esitystään ennen eduskuntakäsittelyä.

– Vihreät on kuitenkin tarvittaessa valmiina esittämään muutoksia myös eduskunnassa. On meidän näkökulmastamme päivänselvä asia, että opiskelijoiden tulee olla tasavertaisessa asemassa keskenään, Forsgrén päättää.

----

Bella Forsgrén of the Greens– Higher education students must be treated equally regardless of their degree

Placing international university of applied sciences students in a different position compared to university students sends them a message that they are not valued as highly as university students. The Greens are calling on the government to revise its proposal before submitting it to Parliament.

Prime Minister Orpo’s government is tightening the requirements for obtaining a permanent residence permit. In the draft proposal a permanent residence permit could be granted without a post-graduation residence period, but only for those who have completed a higher university degree in Finland.

In its current form, the proposal would treat students unfairly based on whether they study at a university of applied sciences or a university. This creates the unjust situation where a university of applied sciences degree is treated as lower in status compared to a university degree.

– With this kind of change, Prime Minister Orpo’s government is signaling to vocational higher education students that they are not considered as valuable contributors to Finland as university students, Forsgrén states.

The national goal is to triple the number of international students and ensure that 75% of them find employment in Finland. To achieve this goal, efforts must focus on retention during and after their studies. Currently, about two-thirds of international students who graduate with a degree from a university of applied sciences stay in Finland to work or continue their studies.

– Universities of applied sciences produce top talent for different sectors, such as commerce, engineering, healthcare, and ICT. Some of these are also experiencing labor shortages. We in the Greens want to keep the students in Finland and build a society where appreciation is reflected in both words and actions, Forsgrén continues.

Forsgrén urges the government to revise its proposal before it is brought to Parliament.

– The Greens are, however, prepared to propose changes in Parliament if necessary. From our perspective, it is crystal clear that all students must be treated equally, Forsgrén concludes.