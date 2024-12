Varautunut pärjää paremmin – Itä-Uudenmaan pelastuslaitos kehottaa tutustumaan varautumisen oppaaseen

Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen palvelut toimivat häiriö- ja poikkeustilanteissa, mutta asukkaiden on tärkeää huolehtia omasta varautumisestaan.

– Osa onkin jo ehtinyt tutustua ministeriön julkaisemaan varautumisen oppaaseen. Suosittelen oppaaseen tutustumista ihan jokaiselle. Opas nostaa esiin oman varautumisen tärkeyden. Olennainen osa sitä on huolehtia riittävästä kotivarasta, jonka turvin kotona tulisi selvitä 72 tuntia, kertoo Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen valmiuspäällikkö Juha Alander. Tärkeää on myös auttaa kotivaran kanssa heitä, joiden toimintakyky on laskenut kuten vanhuksia.