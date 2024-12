KUTSU Itä-Suomen ilmastokonferenssiin (Kaakkois-Suomi, Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala)

Ilmasto-onnistumisia kuntasektorilta

Tilaisuuden avaa Imatran kaupunginjohtaja Matias Hilden ja juontaa toimittaja ja luova johtaja Jani Halme. Lähdemme liikkeelle laajoista ilmastokysymyksistä, mutta kurkistamme myös matosien kautta maahan asti. Ensimmäisenä nousee estradille meteorologi ja tietokirjailija Kerttu Kotakorpi, joka tuo uusia ajatuksia ja ”Puhtia ilmastotyöhön alueellemme”. Energiatehokkuus on keskeinen kysymys, kun pohditaan kuntien ja alueiden tavoitetta kurkotella hiilineutraaliuteen. Kuopion kaupungilta Mari Turunen kerrotaan meille, kuinka energiatehokkuustavoitteita ylitetään! Kontiolahdella on myös hihat kääritty ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi, siitä on kertomassa kunnan ympäristöpäällikkö Antti Suontama.

Tauoilla on tarjolla virvokkeiden ja vapaamuotoisten keskustelujen lisäksi tietoa erilaisista ilmastotyön rahoitusvaihtoehdoista.

Missä mennään ilmastotyössä

Mikä on Itä-Suomen kuntien tilanne ilmastotyössä? Kuntaliiton erityisasiantuntija Pauliina Jalonen valottaa tilannekuvaa alueen hiilineutraaliustavoitteiden toteutumisesta. Kurkistamme myös maakunnalliseen ilmastotyöhön, siitä kertomassa Etelä-Savon ELY-keskuksen Jaana Leppänen. Miten saadaan tieto ja toiminta kohtaamaan kuntien päätöksenteossa, näitä valottaa Lahden kaupungin ympäristökoordinaattori Aino Kulonen.

Ilmastonmuutoksen sopeutumistyö tuo myös hyvinvointia alueelle

Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa tehdään uraauurtavaa työtä ilmastomuutokseen sopeutumiseksi. Yksi työkalu on FINNSCAPE-hanke, jonka soveltamisesta Pohjois-Karjalassa kertoo meille Syken tutkija Anna Lipsanen. Ilmastobudjetoinnista kuulemme Joensuun kaupungilta kertoo Tuuli Hyppänen ja Pohjois-Savosta HIPOVA-hankkeen ilmastoasiantuntija lyö pöytään ilmastomuutokseen sopeutumisen riskikortit Saara Karkulahti.

Lisäksi ohjelmassa on mielenkiintoinen paneelikeskustelu siitä, miten ilmastotyö tuo myös kaivattua elinvoimaa alueelle.