Tekoälyn monipuolinen hyödyntäminen turvaa kiinteistöt myös loma-aikoina

Huolella säädetty ja moderni kiinteistöautomaatiojärjestelmä mukautuu loma-aikojen aiheuttamiin käyttöasteen muutoksiin, mutta pelkkiin vakioasetuksiin turvaaminen saattaa synnyttää ongelmia.

– Kiinteistöautomaatio on lomailijan paras ystävä, mutta se toimii vain niin hyvin kuin se on opetettu toimimaan. Energiaa saattaa mennä valtavasti lämmitykseen, ilmanvaihtoon ja turhien prosessien pyörittämiseen, vaikka rakennus on tyhjillään, huomauttaa Digital Energy -yksikön liiketoimintajohtaja Sampsa Niemelä Schneider Electricilta.

Kiinteistöjen data kouluttaa tekoälyä

Nykyaikaiset kiinteistöautomaatiojärjestelmät keräävät valtavia määriä dataa, jota hyödyntämällä kiinteistöissä voitaisiin säästää energiankulutuksessa ja henkilöstöresursseissa.

– Perinteisesti automaatiojärjestelmiä on säädetty manuaalisesti, mutta tämä tapa on usein tehoton ja aikaa vievä. Kaiken lisäksi lopputulos ei siltikään ole välttämättä toivottu, sillä olosuhteet voivat poiketa suunnitellusta. Siksi tekoälyratkaisujen hyödyntäminen on ehdottomasti paras tapa saada kiinteistödata hyötykäyttöön, Niemelä kertoo.

Niemelän mukaan tekoälyn yhdistäminen kiinteistöautomaatiojärjestelmään ratkaisee loma-aikoina ilmenevät valvontaongelmat, sillä se mukautuu joustavasti muun muassa käyttöasteen muutoksiin. Tekoälyn avulla koulutettu automaatiojärjestelmä pystyy säätämään talotekniikkaa itsenäisesti olennaisen datan pohjalta.

Tekoälyn valttikortti on jatkuva oppiminen, jonka ansiosta se pystyy itsenäisesti optimoimaan esimerkiksi kiinteistön prosesseja ja niiden poikkeamia sekä tunnistamaan vikatilanteita. Tekoäly pystyy sopeuttamaan toimintaansa myös esimerkiksi sääennusteiden tai energian hinnan vaihteluiden mukaan.

Tekoäly ei ohita ihmisvalvontaa

Olosuhteisiin reagoivan kiinteistönhallintajärjestelmän ansiosta myös kiinteistönhoitajat saavat lomarauhan. Ammattilaisten lomakausi voi aiheuttaa haasteita kiinteistöissä, joissa puutteellisesti säädetyn kiinteistöautomaation haittavaikutuksiin ei ole varauduttu.

– Kiinteistöalan ammattilaiset ovat vapaa-aikansa ansainneet, mutta huonolla tuurilla talotekniikka voi pettää juuri rakennuksen ollessa täysin tyhjillään. Tästä taas voi aiheutua mittavia ongelmia, jos kiinteistössä syntyy vesivahinkoja tai ilmanvaihto pysähtyy, Niemelä muistuttaa.

Tekoälyn hyödyntämisen lisäksi hän suosittelee järjestelmän kytkemistä nykyaikaisiin pilvipalveluihin, jotka mahdollistavat kiinteistöautomaatiojärjestelmän tietoturvallisen seurannan ja etäkäytön. Pilvipalvelun avulla kiinteistön olosuhteiden ja esimerkiksi energiankäytön seuranta onnistuu käytännössä mistä tahansa, kunhan käytössä on verkkoselain ja internet-yhteys.

Niemelä nostaa esiin sen, että kiinteistöautomaatioon liitettäviä ratkaisuja ei kaikessa näppäryydessään ole suunniteltu syrjäyttämään ihmistä tai korvaamaan tämän harkintakykyä.

– Tekoäly ja pilvipalvelut ovat apuvälineitä, joilla helpotetaan asiantuntijoiden työtä. Jos alan ammattilainen saa pilvipalvelun kautta tekoälyn tekemän hälytyksen, voi hän aina tarkistaa havainnot ja tarvittaessa itse päättää, miten tilanne ratkaistaan. Uusi teknologia on parhaimmillaan silloin, kun se pystyy helpottamaan ammattilaisten arkea ja tuomaan mielenrauhaa kiinteistönhoitoon myös lomakaudella.

Lisätietoja:

Sampsa Niemelä, liiketoimintajohtaja

sampsa.niemela@se.com