Vaasan museot tarjoavat joululahjaksi ilmaispäiviä

Nähtävillä olevat näyttelyt:

Joulun ajan poikkeukselliset aukioloajat museoissa:

Ma 23.12.–to 26.12. Joulu, museot suljettuina

Pe 27.12. Kuntsin modernin taiteen museo ja Tikanojan taidekoti auki, Pohjanmaan museo suljettu.

La 28.12. – su 29.12. Tikanojan taidekoti auki, Pohjanmaan museo ja Kuntsin modernin taiteen museo suljettuina

Ke 1.1. museot suljettuina

Muina aikoina museot ovat avoinna normaalien aukioloaikojen mukaisesti. Museoihin pääsee ilmaiseksi jouluaattoa edeltävällä viikolla keskiviikosta sunnuntaihin 18.–22.12.2024. Tammikuusta lähtien Vaasan museoista Pohjanmaan museo on avoinna sunnuntaisin, mutta Tikanojan taidekoti ja Kuntsin modernin taiteen museo ovat suljettuina.

Konsertit Tikanojan taidekodissa

Joulun välipäivinä Tikanojan taidekodissa järjestetään kolme Vaasan kamarimuusikoiden Vuodenlopun musiikkisalonki -konserttia. Esitykset järjestetään pe 27.12. klo 15 sekä la 28.12. klo 13 ja 15. Viulisti Maano Männi esiintyy tällä kertaa yhden maamme parhaimman harpistin Lily-Marlene Puuseppin kanssa. Konsertissa voi nauttia Eero Järnefeltin maalauksista ja hänen aikakautensa sävellyksistä, mm. Saint-Saënsilta, Debussyltä, Armas Järnefeltiltä ja Sibeliukselta.

Liput konserttiin voi hankkia https://www.netticket.fi/vuodenlopun-musiikkisalonki. Lippujen normaalihinta on 25 € ja opiskelijahinta 15 €. Museokortilla lipuista saa 20 % alennuksen.

Joululahjoja ja aineettomia lahjaideoita museokaupoista

Kuntsin modernin taiteen museossa, Pohjanmaan museossa ja Tikanojan taidekodissa on museokaupat, joissa voi tehdä jännittäviä löytöjä. Myynnissä on esimerkiksi julisteita, leluja, tekstiilejä, paikallishistoriallisia tuotteita, pohjalaista käsityötä ja suomalaista designia.

Vaihtoehtona on myös aineettomia lahjoja. Museokortti ilahduttaa saajaansa koko vuoden ajan ja sellaisen voi hankkia lahjaksi itselleen tai toiselle Vaasan museoiden toimipisteistä. Lisäksi Visit Vaasan nettikaupasta on mahdollisuus ostaa lahjakorttina sisäänpääsylippu museovierailua varten. Toiselle annettu kulttuurielämys on matalan kynnyksen aineeton joululahja.