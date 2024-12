Kaupunginhallitus hyväksyi Helsingin ydinkeskustan liikennejärjestelmäsuunnitelman

Kaupunginhallituksen hyväksymä ydinkeskustan liikennejärjestelmäsuunnitelma muodostaa kokonaiskuvan ydinkeskustan liikennejärjestelmän tavoitetilasta sekä kuvaa, miten tavoitetilaa kohti edetään.

Suunnitelmalla tavoitellaan kestävää liikennejärjestelmää, joka mahdollistaa ydinkeskustan kävelyn, oleilun ja viihtymisen olosuhteiden kehittämisen, ja joka palvelee sekä keskustaan saapuvia ja siellä liikkuvia että keskustan palveluita ja tavaraliikennettä. Tavoitteena on turvata keskustan hyvä saavutettavuus kaikilla kulkumuodoilla eri vuodenaikoina ja vahvistaa kaupunkielämää.

Kaupunginhallitus hyväksyi liikennejärjestelmän suunnitelman ohjeellisena noudatettavaksi jatkosuunnittelussa. Ydinkeskustan liikennejärjestelmäsuunnitelma on osa tulevien asemakaavojen, hankesuunnitelmien ja katusuunnitelmien valmistelun ohjaamista.

Nuorille kesätöitä Siisti kesä -hankkeen rahoituksella

Kaupunginhallitus päätti myöntää 920 000 euroa nuorten kesätyöntekijöiden palkkaamiseen Siisti kesä -hankkeeseen kesäkaudella 2025.

Siisti kesä -hankkeen tarkoituksena on vähentää puistojen, aukioiden ja kadunvarsien sekä liikunta- ja uimapaikkojen roskaisuutta palkkaamalla kesäksi 16−20-vuotiaita nuoria sekä 15-vuotiaita peruskoulun suorittaneita nuoria kaupunkiympäristön puhtaanapitoon liittyviin tehtäviin. Rekrytoinneissa huomioidaan kohdennettua tukea työllistymiseen tarvitsevat, kuten vammaiset, osatyökykyiset, muunkieliset ja muut aliedustetut ryhmät.

Määrärahalla voidaan palkata noin 270 nuorta 3 viikkoa – 2 kuukautta kestäviin työsuhteisiin.

Esitys Porvarinlahden etelärannan luonnonsuojelualueen perustamiseksi

Kaupunginhallitus päätti esittää Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) Porvarinlahden etelärannan luonnonsuojelualueen perustamista. Alue sijaitsee Vuosaaren sataman pohjoispuolella rajoittuen Porvarinlahteen. Siihen kuuluu osa Porvarinlahden vesialueesta sekä suurin osa sataman ja rannan välissä olevasta metsäalueesta.

Porvarinlahden etelärannan alue on luonnonoloiltaan huomattavan monipuolinen ja siellä on merkittävä lajisto. Porvarinlahti kuuluu valtakunnallisen lintuvesiensuojeluohjelman alueisiin, ja on osa Mustavuoren lehdon ja Östersundomin lintuvesien Natura 2000 -aluetta.

Lisäksi kaupunginhallitus myönsi asukasosallisuuden sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen avustuksia järjestöille vuoden 2025 toimintaan. Kaupunginhallitus päätti myös Helsingin yleiset ennakkoäänestyspaikat ja vaalipäivän äänestyspaikat vuoden 2025 kuntavaaleissa.

Kaikki kaupunginhallituksen päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginhallituksen asiakirjat -sivulla.

Seuraavan kerran kaupunginhallitus kokoontuu tiistaina 7. tammikuuta 2025.

