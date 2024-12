Eduskunnan hoitotyön verkosto julkaisi aluevaaliteesinsä

Potilaiden ja asiakkaiden laadukkaan, vaikuttavan ja turvallisen hoidon varmistaminen edellyttävät hyvinvointialueilla eduskunnan hoitotyön verkoston vaaliteesien toteutumista.

Hoitotyön verkoston aluevaaliteesit ovat:

1) näyttöön perustuvan hoitotyön vahvistaminen,

2) professiojohtamisen keskeisen aseman vakiinnuttaminen ja

3) moniammatillisuuden tunnustaminen ja hyödyntäminen.

Nämä ovat edellytyksiä terveydenhuollon toimivuudelle sekä vahvistavat alan veto- ja pitovoimaa. Kyse on myös potilasturvallisuudesta.



“Laadukas tutkimus on huomisen, ja itse asiassa tämän päivän hyvää hoitoa, minkä ei kannata antaa valua hukkaan. Näyttöön perustuvan sosiaali- ja terveydenhuollon vahvistaminen on elinehto tasavertaisten ja laadukkaiden palveluiden tuottamiselle. Laatutietoa tulee järjestelmällisesti kerätä ja hyödyntää hyvinvointialueilla tiedolla johtamisen sekä hoidon laadun ja vaikuttavuuden kansallisen vertailtavuuden mahdollistamiseksi”, huomauttaa verkoston puheenjohtaja Lotta Hamari (sd).

Verkosto painottaa, että on korkea aika varmistaa hoitotyön laadukas kehittäminen ja sen johtaminen vakiinnuttamalla hoitotyön professiojohtaminen.

”Hyvinvointialueilla johtamisen rakenteilla on varmistettava se, että alan asiantuntijat voivat toteuttaa tehtävänsä korkeatasoisten, näyttöön perustuvien hoito- ja palvelumallien mukaisesti. Tutkimusnäytön mukaan professiojohtamisella on keskeinen rooli laadunvarmistuksessa, ammatillisen kehittymisen tukemisessa ja riittävän osaamisen varmistamisessa, mikä heijastuu suoraan palveluiden laatuun ja myös alan veto- ja pitovoimaan”, peräänkuuluttaa eduskunnan hoitotyön verkoston varapuheenjohtaja Sari Sarkomaa (kok).

“On aivan oleellista, että johtamisen monialainen asiantuntemus varmistetaan hyvinvointialueilla ja se myös kirjataan hallintosääntöön”, korostaa Hamari.

Sosiaali- ja terveydenhuollon eri ammattilaisten monialaisen asiantuntijuuden tunnustamisella varmistetaan paras mahdollinen hoito. Hyvinvointialueiden vaikuttava ja oikein resursoitu toiminta varmistetaan osaltaan niin, että sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset tekevät koulutustaan vastaavaa työtä. Lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten jatko- ja erikoistumiskoulutus tulee varmistaa ja tehtävänkuvia sekä urapolkuja kehittää.

Verkostossa ovat asiantuntijatahoina Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry, Hoitotyön professiojohtajat ry, Hoitotyön kansallisen vertaiskehittämisen verkosto (HoiVerKe), Hoitotieteiden tutkimusseura (HTTS), Hoitotyön tutkimussäätiö (Hotus), Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Kliiniset asiantuntijat YAMK (KLIAS ry), Opetushallitus, Sairaanhoitajien koulutussäätiö (SHKS), Sasky koulutuskuntayhtymä, sosiaali- ja terveysministeriö, Suomen ammattikorkeakoulujen terveysalan verkosto, Suomen Ensihoitoalan liitto, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry, Suomen Kätilöliitto, Suomen Röntgenhoitajat, Suomen Sairaanhoitajat, Suomen Terveydenhoitajaliitto, Suomen Röntgenhoitajat ry, Suun terveydenhoidon ammattilaiset STAL ry, Talentia, Tehy ry, Terveydenhuollon osastonjohtajat ry, Turun yliopiston hoitotieteen laitos, edustaja erikoissairaanhoidosta (HUS), edustaja erikoissairaanhoidon mielenterveyspalveluista, edustaja perusterveydenhuollosta sekä Hotuksen ja Suomen JBI-keskuksen Neuvottelukunta.