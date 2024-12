Aamukorva kuuntelee läpi joulun – HelsinkiMission palveluiden loppuvuoden aukioloajat

Valtakunnallinen järjestöjen yksinäisyysverkosto mukana Osallistujien Suomi -toimenpideohjelmassa 14.11.2024 06:30:00 EET | Tiedote

Suomessa on käynnistetty kansainvälisesti ainutlaatuinen kansallinen työ yksinäisyyden vähentämiseksi ja osallisuuden vahvistamiseksi. Tähän työhön kytkeytyvä Osallistujien Suomi -toimenpideohjelma on nyt julkistettu. Yhtenä keskeisenä toimijana ohjelmassa on mukana Valtakunnallinen järjestöjen yksinäisyysverkosto, joka edustaa suomalaisen järjestökentän laajaa yksinäisyyden vähentämisen asiantuntemusta.