Santa’s Break -brändistä liikkeellä väärennöksiä: ”Surullista ja imartelevaa”

Joulumakeisista tunnettu kotimainen Santa’s Break -brändi on joutunut plagioinnin kohteeksi. Jälleenmyyjille on kaupiteltu brändin nimellä ja kuvilla varusteltuja tuotteita, joilla ei ole brändin kuvittaja ja toimitusjohtaja Miika Aallon mukaan mitään tekemistä brändin todellisten tuotteiden kanssa.



Asia ilmeni, kun Santa’s Break alkoi saada jälleenmyyjiltä turhautuneita yhteydenottoja eri osoitteista toimitetuista mainosmateriaaleista. Väärennösten varjolla kauppoihin on myyty suklaita ja energiajuomaa. Lisäksi Santa’s Break -brändin nimissä on avattu useita brändin nimeen viittaavia verkkosivuja, jotka on nyt saatu suljettua.



Santa’s Break on tehnyt asiasta rikosilmoituksen ja tiedottanut keskeisimpiä yhteistyökumppaneita. On kuitenkin mahdollista, että väärennöksiä on ehtinyt jo kauppojen hyllyille ympäri Suomea.



Kuluttajan voi olla vaikea tunnistaa väärennettyjä tuotteita. Aalto kuvailee väärennösten pakkausten olevan todennäköisesti pahvisia ja painojäljeltään heikkolaatuisia. Brändin nimellä myytävät energiajuomat ovat varman päälle väärennöksiä, sillä brändillä ei ole energiajuomia tuotekatalogissaan.



Santa’s Break -tuotemerkki on laajasti suojattu ja se käyttää makeisissaan Orklan ja Brunbergin sertifioituja tuotteita. Väärennösten tuotteiden alkuperä ei ole tiedossa.



”Surullista ja imartelevaa”



Aalto pohtii, voisiko kyseessä olla jonkinlainen plagioinnin Suomen ennätys. Santa’s Break -brändin ensimmäiset tuotteet tulivat kauppoihin marraskuussa ja jo kuukauden sisällä oli liikkeellä brändin nimeä ja kuvituksia luvatta hyödyntäviä väärennöksiä.



Aalto kertoo käyttäneensä brändin kuvitusten ja yleisilmeen hiomiseen todella paljon aikaa. Tarkoitus ei ole ollut jäädä pelkäksi makeisbrändiksi, vaan Santa’s Breakista on muun muassa julkaistu mobiilipeli, joka on ollut omassa kategoriassaan yksi Suomen ladatuimpia.



”Tämä on ollut samaan aikaa surullista ja imartelevaa”, Aalto toteaa. ”Koko jupakka tuli täysin puun takaa ja siitä on koitunut maine- ja taloushaittaa sekä meille että jälleenmyyjille. Samaan aikaan on ihan imartelevaakin, että joku on nähnyt brändissä niin paljon potentiaalia, että sitä on kannattanut alkaa systemaattisesti väärentää.”