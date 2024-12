Kaupunginhallitus: Asemakaavamuutoksia Otaniemessä ja Niittykummussa

Niittykummussa toimistotilaa työpaikka- ja palvelutiloiksi

Kaupunginhallitus hyväksyi Niittysillankäytävän asemakaavan muutoksen. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa Niittykummun kaupunginosassa sijaitsevan toimistorakennuksen käyttötarkoitus siten, että asemakaava sallii sosiaali-, terveys- ja hyvinvointipalveluja sekä opetus-, palvelu-, kulttuuri-, liike-, toimisto- ja toimitiloja. Aarne Ervin suunnitteleman ja vuonna 1971 valmistuneen rakennuksen kulttuurihistoriallinen arvo huomioidaan säilyttämällä alkuperäinen rakennus ja korjaamalla se alkuperäistä arkkitehtuuria kunnioittavalla tavalla. Kaksikerroksinen toimistorakennus on valmistunut alun perin vakuutusyhtiö Kalevan pääkonttoriksi. Rakennukseen valmistui vuonna 2005 viisikerroksinen laajennusosa. Rakennus on ollut tyhjillään vuodesta 2021.

Teekkarikylään täydennysrakentamista alueen historia huomioiden

Kaupunginhallitus hyväksyi Servinniemi - Serviudden asemakaavan muutoksen, maankäyttösopimuksen sekä alueiden luovutusta koskevan esisopimuksen. Sopimukset on allekirjoitettu Suomen valtion, jota edustaa Senaatti-kiinteistöt, ja Espoon kaupungin välillä 10.12.2024.

Kaavanmuutosalue käsittää Otaniemen kampusalueen asuntoalueen, teekkarikylän. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa täydennysrakentamista ja kaavoittaa alueelle katuyhteydet. Samalla huomioidaan alueen kulttuurihistorialliset arvot ja luonnonsuojelu. Alueelle kaavoitetaan kolme uutta asuntorakennusta opiskelija-asuntoja varten. Alueen koko on noin 30 hehtaaria ja se on pääosin valtion Senaatti-kiinteistöjen omistuksessa.

Teekkarikylä on rakennettu 1950-luvulta eteenpäin. Punatiiliset rakennukset on sijoitettu hienovaraisesti maastoa myötäillen ja luontoa säilyttäen. Alueeseen kuuluu Otaniemen kappeli ja Kappelipuisto. Alue rajautuu pohjoisesta Laajalahden Natura-alueeseen. Kaava-alueella on liito-oravia, liito-oravien kulkuyhteyksiä ja lepakoille tärkeitä metsäalueita. Servinniemen kärki koostuu nykyisellään yhdestä laajasta tontista ja katuyhteydet, Servin Maijan tie ja Servinkuja ovat tontin sisäisiä kulkuyhteyksiä. Alueen läpi kulkee Espoon rantaraitti.

Nuorisovaltuuston aloitteet ja kannanotot 2024

Kaupunginhallitus merkitsi omalta osaltaan tiedoksi yhteenvedon nuorisovaltuuston aloitteista ja kannanotoista vuonna 2024. Yhteenveto etenee seuraavaksi valtuuston käsittelyyn.

Nuorisovaltuusto hyväksyi vuonna 2024 kaksikymmentäneljä aloitetta ja seitsemän kannanottoa. Aloitteet koskivat mm. nuorten mielenterveysasioita sähkötupakointia, liikuntapaikkoja, julkista liikennettä sekä lukuisia kouluihin liittyviä aiheita, kuten kouluruokailua, turvallisuutta, kielten ja sijoitustaitojen opetusta, oppimateriaaleja sekä yhteisöohjaajien vakiinnuttamista kouluihin. Kannanottojen aiheina olivat koulutuksen maksuttomuus, lukioiden nimilistojen julkisuus, suvivirsi, Helsinki Pride -yhteistyön jatkuminen, energiajuomien myynti, Länsirata-hanke ja Helsinki-Tallinna-tunneli.

Alue- ja kuntavaalien 2025 äänestyspaikat

Kaupunginhallitus päätti vuoden 2025 alue- ja kuntavaalien vaalipäivän äänestyspaikat sekä ennakkoäänestyspaikat Espoossa. Alue- ja kuntavaalien vaalipäivä on 13.4.2025.

--

Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan johtajasopimuksen, tarkisti rahastojen sijoitusperiaatteet, hyväksyi kaupunkikonsernin riskienhallintapolitiikan sekä merkitsi tiedoksi marraskuun 2024 kuukausiraportin.

Kaupunginhallitus päätti käyttää otto-oikeutta asiaan: Liikuntalautakunnan pöytäkirja 28.11.2024 asia § 44 Alv-prosentin korotuksen vaikutus hintoihin 1.1.2025 alkaen. Otto-oikeus koskee erityisesti +68-sporttirannekkeen rannekehintaa.

Muut asiat päätettiin esitysten mukaan.

Esityslistat ja pöytäkirjat