ENNAKKOTIEDOTE: Pelottavan ajankohtainen vakoojatrilleri hybridivaikuttamisen ytimestä – Suomen tiedustelumaailman sisäpiirissä työskentelevän Aamos Hongan esikoisteos ilmestyy 1.1.

Tiedustelumaailman sisäpiirissä työskentelevä Honka halusi valottaa todellista tiedusteluelämää prosesseineen ja tekniikoineen ja siksi hän julkaisee teoksensa salanimellä. Kirjoitustyöhön häntä innoitti sekä huoli suomalaisten varautumiskyvystä kriisien varalle, että vuoden 2022 lopulla kiihtynyt tekoälybuumi.

”Samaan aikaan alkoi tietyissä piireissä puhe myös siitä, miten Kiinan valtionhallinto oli usean strategisen kansainvälisen yrityksensä taustalla. Eri maissa ryhdyttiin pohtimaan esimerkiksi Huawein tuotteiden ja TikTokin turvallisuutta. Hoksasin, että voisinkin kirjoittaa tästä aiheesta kirjan, kun olen leipätyöni kautta ollut sen kanssa tekemisissä”, Honka kirjoittaa Punaisen verkon loppusanoissa.

”Olen halunnut tämän kirjan myötä herätellä ihmisiä huomaamaan, että kaikki mihin verkossa törmää ei välttämättä ole totta. Venäjän harjoittamat disinformaatio-operaatiot ovat varmasti koulineet suomalaisia kriittisyyteen, mutta nyt on vuorossa uuden sukupolven uhka.”

Hongan mukaan esimerkiksi TikTokin käyttäminen mielipiteen muokkaukseen länsimaissa on tosiasia.

”Kun se tehdään vaivihkaa vuosien kuluessa, vaikuttamista ei välttämättä huomaa. TikTok on myös tietoturvaltaan ongelmallinen, sillä se saa laitteeseen uskomattoman laajat oikeudet, ja ne ovat kaikki Kiinan tiedustelupalveluiden hyödynnettävissä – myös monen mutkan kautta. Venäjä on Suomen uhka numero yksi, mutta Kiinaa ja sen pyrkimyksiä ei myöskään tule unohtaa.”

Aamos Honka on esikoiskirjailija, joka on opiskellut Turun kauppakorkeakoulusta. Hänellä on toistakymmentä vuotta kokemusta tiedustelumaailmasta Suomessa.

Aamos Honka: Punainen verkko

489 sivua

Ilmestyy 1.1.2025 painettuna, e- ja äänikirjana, lukija: Ville Tiihonen

