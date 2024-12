Aluehallitus päätti purkaa sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmän hankintasopimuksen

Maanantaina koolla ollut aluehallitus päätti purkaa sosiaalihuollon uuden asiakastietojärjestelmän hankintasopimuksen Mediconsult Oy:n kanssa. Oma Hämeen piti saada Saga-asiakastietojärjestelmä käyttöön lokakuussa.

Tarjouskilpailussa edellytettiin valmista tuotetta, mutta testaus- ja hyväksymisvaiheessa tuli ilmi sellaisia puutteita, jotka estävät järjestelmän käyttöönoton. Päätös perustuu hankintasopimuksen ehtoihin ja tarjouspyynnössä esitettyihin vaatimuksiin, joita toimittaja ei ole pystynyt täyttämään.

Uuden asiakastietojärjestelmän oli tarkoitus korvata nykyiset järjestelmät – Pro Consonan, Omni360:n ja Effican sekä osan Lifecare-potilastietojärjestelmän toiminnoista. Järjestelmää olisi käyttänyt Oma Hämeessä noin 2 500 sosiaalihuollon ammattilaista.

Järjestelmästä luopuminen ei vaikuta asiakkaiden saamaan palveluun. Toistaiseksi Oma Häme jatkaa vanhoilla järjestelmillä ja alkaa valmistella uutta hankintaa. Aluehallitus edellyttää, että sille raportoidaan säännöllisesti asian etenemisestä.

Esillä myös Sairaskotisäätiön purkaminen

Lisäksi aluehallitus merkitsi kokouksessaan tiedoksi Ahveniston sairaalahankkeen hankeraportin heinä-syyskuulta 2024. Assi-hankkeen edistymisestä raportoidaan säännöllisesti hyvinvointialueen aluehallitukselle ja aluevaltuustolle.

Aluehallitus käsitteli kokouksessaan myös Kanta-Hämeen Sairaskotisäätiön purkamista. Säätiö on aiemmin vastannut muun muassa Ilveskodin toiminnasta Hämeenlinnassa. Patentti- ja rekisterihallitus rekisteröi Sairaskotisäätiön selvitystilahakemuksen maaliskuussa 2024.

Purkamisen jälkeen säätiön omaisuus siirtyy hyvinvointialueelle käytettäväksi vanhusten ja vammaisten hoitoon ja kuntoutukseen. Hyvinvointialueelle on siirtymässä säätiön omistamat kaksi rakennusta Hämeenlinnassa sekä säätiön varoihin kuuluva Veljesrahaston pääoma. Aluehallitus hyväksyi säätiön purkamiseen liittyvät luovutuskirjat sekä sitoumuksen, jolla Oma Häme ottaa hoitaakseen mahdolliset vastuut, velvoitteet ja maksut, joita voisi vielä tulla säätiöltä purkamisen jälkeen.

Muut asiat aluehallitus hyväksyi päätöslistan mukaisesti. Aluevaltuusto on koolla tiistaina 17. joulukuuta päättääkseen muun muassa ensi vuoden talousarviosta. Kokousta voi seurata verkon akutta klo 14 alkaen. Aluehallitus on koolla lyhyesti 19 joulukuuta, laittaakseen tiistaisen aluevaltuuston päätökset täytäntöön. Vuoden 2025 ensimmäinen kokous on 13. tammikuuta.