Etelä-Suomen aluehallintovirasto huomautti Vantaan ja Keravan hyvinvointialuetta lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden riittämättömyydestä

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt 15.12.2023 tekemällään päätöksellä 700 000 euron sakon uhalla Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen huolehtimaan viimeistään 9.8.2024, että lasten asioista vastaavilla sosiaalityöntekijöillä on korkeintaan 30 lasta asiakkaanaan, tarvittaviin lastensuojelupalveluihin ohjautuminen on järjestetty lasten tarpeiden mukaisesti viivytyksettä ja kaikille lastensuojelupalveluja tarvitseville lapsille on nimetty heidän asioistaan vastaava sosiaalityöntekijä. Vantaan ja Keravan hyvinvointialue on antanut 11.10.2024 selityksen, jonka mukaan määräyksen velvoitteet on täytetty. Aluehallintovirasto totesi 13.12.2024 antamassaan päätöksessä, että sen antama määräys ja määräyksen tehosteeksi asettama sakon uhka näin ollen raukeavat.