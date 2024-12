Viking Venture sijoittaa Jamixiin kiihdyttääksen sen kasvua ammattikeittiöjärjestelmien markkinassa Yhdysvalloissa

Trondheim, Norja – 18. joulukuuta 2024

Jamix auttaa Ammattikeittiöitä toimimaan tehokkaammin, laadukaammin ja hallitummin

- Olemme iloisia ja innoissamme, kun saamme Viking Venturen mukaan kasvumatkallemme. Ensimmäisestä päivästä lähtien tunsimme, että emme olleet ainoastaan löytäneet sijoittajaa vaan myös erinomaisen kumppanin. Vuosikymmenien mittainen kokemuksemme ammattikeittiöjärjestelmistä yhdistettynä Viking Venturen kokemukseen lukuisien SaaS-yritysten kasvun vauhdittamisesta – on täydellinen yhdistelmä, sanoo Mikko Jaatinen, Jamixin toimitusjohtaja ja perustaja.

Ammattikeittiön pyörittäminen on erittäin monitahoinen prosessi, johon osallistuu useita eri sidosryhmiä. Näissä keittiöissä valmistetaan ja tarjoillaan usein yli 10 000 ateriaa päivittäin, ja prosessissa on mukana satoja työntekijöitä. Keittiön toiminnanohjausjärjestelmä on siten kriittinen laadun, hallinnan, tehokkuuden ja vastuullisuuden varmistamiseksi.

Vaikuttavaa kasvua Yhdysvalloissa

– Olemme todella innoissamme sijoittaessamme Jamixiin. Yhtiön ainutlaatuinen tuote ja osaava tiimi ovat tuottaneet vaikuttavan kasvutarinan sekä jo ennestään vahvan asiakaskunnan Yhdysvalloissa. Uskomme, että nyt on täydellinen aika kumppanuudelle ja toiminnan laajentamiselle Yhdysvalloissa, ja odotamme innolla tulevaa matkaa, kertoo Eirik Brænd Hjelmeland, Viking Venturen Senior Investment Manager ja Jamixin tuleva hallituksen puheenjohtaja.

Jamix on ollut markkinajohtaja Suomessa useiden vuosien ajan, ja yhtiö aloitti laajentumisen Yhdysvaltoihin loppuvuodesta 2016. Siitä lähtien Jamix on kasvanut vahvasti Yhdysvalloissa ammattikeittiöjärjestelmien markkinalla, erityisesti korkeakoulujen ja yliopistojen segmentissä. Yli 350 asiakkaasta lähes 40 on Yhdysvalloissa, ja asiakaslistalla on arvostettuja yliopistoja, kuten Yale, UCLA ja Berkeley. Jamix odottaa Yhdysvaltojen ARR-kasvun ylittävän 60 % vuonna 2024.