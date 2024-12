Kysely netinkäytöstä joululomalla: Uutiset, somet, yhteydenpito, suoratoisto ja pankkiasiat vievät juhlapyhinä suomalaisten huomion

Valokuitusen tutkimuksen* mukaan kolme neljästä (76 %) suomalaisesta aikoo käyttää joululomalla nettiä uutisten ja sosiaalisen median seurantaan. Useampi kuin joka toinen hoitaa netin välityksellä pankkiasioita (66 %) ja pitää yhteyttä sukulaisiin ja ystäviin (61 %).

Muita suosittuja tapoja netinkäyttöön joululomalla ovat suoratoistopalvelujen katselu (54 %), pelaaminen (37 %) ja joulureseptien sekä ruuanvalmistuohjeiden haku (36 %).

- Elämänvaiheella näyttää olevan tässä suuri vaikutus. Lapsiperheet käyttävät nettiä useammin reseptihakuihin ja jouluruokiin sekä työ- ja veroasioihin. Nuoremmilla ikäryhmillä korostuvat taas suoratoistopalvelut, pelien pelaaminen, tuotetilaukset ja opiskeluasiat, Valokuitusen toimitusjohtaja Heikki Kaunisto sanoo.

Netinkäyttö on vastausten perusteella luonteva osa vapaa-ajanviettoa myös lomalla, eikä sen koeta häiritsevän joulun tunnelmaa. Joka kuudes (17 %) sanoo käyttävänsä nettiä joululomalla enemmän kuin muina aikoina ja joka viides (22 %) vähemmän. Kolme neljästä (73 %) kokee, että joululoma on netinkäyttöön yhtä hyvä tai huono aika kuin muutkin ajankohdat. Etenkin yli 60-vuotiaissa on kuitenkin enemmän niitä (11 %), jotka puoltavat ruutuajan rajoittamista joulun alla.

Lähes yhdeksän kymmenestä (85 %) lomailee joulun ainakin osittain kotonaan. Nuorin ikäluokka, 18-29-vuotiaat, viettää aikaa muita useammin sukulaisten ja kavereiden luona sekä mökillä.

- Siinä vaiheessa, kun yksi striimaa leffoja, toinen pelaa, kolmas katsoo ohjeita piparkakkutaloon ja neljäs hoitaa vielä työasioita saman katon alla, nettiyhteys kuormittuu tavallista enemmän. Jos kotiin on kuitenkin hankittu kunnon valokuituyhteys, se kestää kyllä suuremmankin tietoliikenteen ja varmistaa, että joulu onnistuu kaikille.

Mihin arvioit käyttäväsi joululomalla nettiä?

Uutisten tai sosiaalisen median selailuun 76 %

Pankkiasioiden hoitoon 66 %

Yhteydenpitoon sukulaisten tai ystävien kanssa 61 %

Suoratoistopalvelujen katsomiseen 54 %

Pelien pelaamiseen 37 %

Jouluruokien reseptihakuun ja/tai jouluruokien valmistuksen avuksi 36 %

Tuotteiden tilaamiseen 29 %

Ruokatilauksiin 14 %

Työhöni liittyviin asioihin (etänä) 13 %

Opiskeluihini liittyviin asioihin 11 %

Veroasioiden hoitoon 9 %

Vakuutusasioiden hoitoon 6 %





*Kyselytutkimuksen tiedot kerättiin sähköisenä kyselynä 15.11.– 17.11.2024 välisenä aikana YouGovin kuluttajapaneelissa. Kyselyyn osallistui 1010 vastaajaa.