Lapin yrittäjyysstrategian valmistelussa kuullaan näkemyksiä – vaikuta sisältöön

– Lapin ELY-keskus on ensimmäisten alueiden joukossa Suomessa laatimassa alueellista yrittäjyysstrategiaa. Lapilla on valtava kasvupotentiaali monilla eri sektoreilla ja yrittäjyysstrategia on tärkeä työkalu Lapin kasvun edistämisessä yrittäjyyden kautta, sanoo johtaja Marja Perälä Lapin ELY-keskuksesta.

Strategiatyön keskiössä on kuulla mahdollisimman kattavasti alueen yrittäjien, kehittäjäorganisaatioiden ja muiden toimijoiden näkemyksiä siitä, miten yrittäjyyttä voidaan parhaiten edistää Lapissa. Nyt käynnistyvä näkemysten kerääminen on merkittävä osa strategian valmisteluprosessia.

Kysely on avoinna 12.12.2024–31.1.2025, ja siihen voi vastata sähköisesti seuraavan linkin kautta: https://fi.eu.research.net/r/lapinyrittajyysstrategia

Toivomme, että kaikki Lapin yrittäjyyden kehittämisestä kiinnostuneet osallistuvat kyselyyn ja jakavat linkkiä myös eteenpäin omissa verkostoissaan. Vastauksia voi antaa itsenäisesti tai hyödyntää esimerkiksi ryhmäkeskusteluissa syntyneitä ajatuksia.

Osallistumalla olet mukana rakentamassa Lapin yrittäjyyden tulevaisuutta – kiitos arvokkaasta panoksestasi!