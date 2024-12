Aluehallitus kokoontui viimeistä kertaa tänä vuonna – Tikkurilan terveys- ja perhekeskus päätettiin toteuttaa vuokrahankkeena

Aluehallituksen kokouksessa linjattiin hyvinvointialueen merkittävimmän hankkeen, Tikkurilan terveys- ja perhekeskuksen, toteutusmuodosta. Keskukseen tulee sijoittumaan useita tällä hetkellä eri puolilla Vantaata toimivia terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden toimintoja. Lisäksi keskukseen tulee varhaiskasvatuksen avoin kohtaamispaikka, liiketiloja sekä maan alle sijoitettava parkkipaikka.

Keskeisenä linjauksena aluehallitus päätti yksimielisesti, että hanke tullaan toteuttamaan vuokrahankkeena. Päätös tehtiin erityisesti kiinteistön rakentamisen ja omistamisen näkökulmasta siten, että hyvinvointialueen riskit voidaan minimoida. Tehty päätös tuo lisäksi joustavuutta hyvinvointialueen muiden investointien toteuttamiseen.

Seuraavaan HUS-yhtymän yhtymäkokoukseen 19.12.2024 aluehallitus antoi yhtymäkokousedustajalle toimintaohjeen. Toimiohjeessa keskeistä on päättää HUS-yhtymän talousarvioraamista vuodelle 2025. Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen kanta on seurata kesän yhtymäkokouksen päätöstä HUSin vuoden 2025 talousarvioraamin päättämisessä.

Lisäksi kokouksessa KPMG Oy Ab:n edustajat kertoivat sisäisen tarkastuksen raportoinnista ja toimintasuosituksista, minkä pohjalta aluehallitus kävi lähetekeskustelun. Tarkastus kohdistui sosiaalihuoltolain mukaisiin asumispalveluihin ja sijaishuollon ostopalveluihin, vuokrasopimuksiin, hyvinvointialueen ja Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen väliseen yhteistyöhön sekä hyvinvointialueen ja HUS-yhtymän väliseen yhteistyöhön. ”Toimintasuosituksiin tartutaan alueella jämäkästi”, aluehallituksen puheenjohtaja Maarit Raja-Aho toteaa.

”Haluan kiittää aluehallitusta ja viranhaltijoita hyvästä yhteistyöstä tänä vuonna. Saimme tehtyä merkittäviä päätöksiä hyvinvointialueen toisena toimintavuotena. On ollut hienoa nähdä, miten VAKEn toiminta on koko ajan kehittynyt, vaikka taloudellinen tilanne on ollut haastava”, Maarit Raja-Aho kiittelee.

Tarkistettu pöytäkirja aluehallituksen kokouksesta on luettavissa hyvinvointialueen päätössivustolla 24.12.2024 klo 12 alkaen.