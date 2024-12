Hailuodon lauttaliikenteessä on varauduttava hankaliin talvikuukausiin

Väyläviraston kiinteä yhteys -hankkeen työpenger on muuttanut oleellisesti virtausolosuhteita Hailuodon lauttaväylällä, lauttarannoilla ja jäätielinjauksella. Merivirrat sekä vallitsevat etelän- ja lounaanpuoleiset tuulet pakkaavat matalaan merialueeseen kaivettuun lauttaväylään jäämassaa ja sohjoa, jotka ovat aiemmin päässet liikkumaan lauttaväylän pohjoispuolelle. Nyt työpenger patoaa nämä jäämassat eteläpuolelleen ja lauttaväylälle.

Merivirtaukset ovat merkittävästi voimistuneet työpenkereen eteläpuolella, mikä heikentää kiinteän jääkentän muodostumista jäätielinjauksella ja tekee jääolosuhteista ennalta arvaamattomia sekä petollisia. Jäätien perustamisedellytykset ovat heikentyneet merkittävästi ja oletettavaa on, ettei jäätietä pystytä turvallisesti perustamaan saatikka sen turvallisuutta yleiselle liikenteelle varmistamaan.

Lauttaväylälle on jo nyt kertynyt niin paljon irtonaista jäämassaa, että se hidastaa lauttaliikennettä. Lauttaväylällä on väylän kääntöpisteen molemmin puolin muuta väylää matalammat kohdat, jotka ovat aiempinakin talvina helmi-maaliskuussa hidastaneet lauttaliikennettä. Tänä talvena liikenne on jo nyt hidastunut ja vaikeutunut. Ennakoitavissa on, että matalat väyläalueet täyttyvät jäämassasta talven mittaan niin, että lauttaliikenteessä esiintyy mittavia myöhästymisiä ja pahimmassa tapauksessa lauttaliikenne keskeytyy kokonaan lauttaväylän täyttyessä pohjiaan myöten jäämassalla. Lauttarannoilta jäätä voidaan poistaa kaivinkonetyönä, mutta koko väylän puhdistaminen on mahdoton tehtävä.

ELY-keskus selvittää Hailuodon liikenteen vaihtoehtoisia toteutusmalleja tilanteeseen, jossa lauttaliikenne varsinaisella lauttaväylällä on kokonaan keskeytynyt, eikä jäätietä ole pystytty perustamaan. ELY-keskus tiedottaa asiasta lähipäivinä lisää, kun selvitystyö etenee ja valmistuu.

