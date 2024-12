Kestävä kulutus vaatii tekoja – Kokkola mukana käynnistämässä muutosta

Suomen ympäristökeskus SYKE on julkaissut kaikkien Suomen kuntien kulutusperäiset kasvihuonekaasupäästöt vuodelta 2019. Tiedot osoittavat, että Suomen kunnissa ollaan vielä kaukana kestävän kulutuksen tasosta. Kokkolan asukaskohtaiset kulutusperäiset päästöt olivat 9,4 tCO2e, mikä on hyvin lähellä Suomen keskiarvoa. Kulutusperusteisten päästöjen jakautuminen on seuraava:

Kotitalouksien kulutus: noin 84 %

Kaupungin hankinnat: noin 13 %

Investoinnit: noin 3 %

Kotitalouksien kulutuksen kasvihuonekaasupäästöt olivat noin 7,9 tCO2e vuonna 2019. Vertailuna Pariisin ilmastosopimuksen 1,5 asteen tavoitteen mukainen päästötaso olisi noin 2,5 tCO2e vuonna 2030 ja vain 0,7 tCO2e vuonna 2050.

Vaikka työtä riittää, suunta on oikea: kulutusperäiset päästöt ovat laskeneet Kokkolassa 9,2 prosenttia vuodesta 2015. Kaupunki pyrkii aktiivisesti vähentämään myös kulutusperusteisia päästöjä. Kokkola on mukana Kulma-hankkeessa kehittämässä kulutusperusteista laskentaa, jonka avulla arvioidaan kuntalaisten kulutuksesta aiheutuvat päästöt vuosille 2020, 2022 ja 2024.

Kokkola sitoutuu kestävän kulutuksen edistämiseen

Kulutuksen aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt ovat merkittävä ilmastokysymys. Kokkola haluaa tuoda kulutuksen vaikutukset ja niiden vähentämisen vahvemmin osaksi ilmastotyötä. Kaupunki toimii esimerkkinä ja kannustaa asukkaita sekä yrityksiä kestäviin kulutusvalintoihin. Tavoitteena on saavuttaa kestävä kulutuksen taso alueen kotitalouksille.

”Kulutusperäisten päästöjen vähentäminen on välttämätöntä, jos haluamme saavuttaa ilmastotavoitteemme. Jokainen pienikin teko on askel oikeaan suuntaan. Kaupungin ilmastotyössä pyrimme tuomaan esiin keinoja, joilla niin asukkaat kuin yritykset voivat osallistua käytännön tasolla päästöjen vähentämiseen”, toteaa ilmastoasiantuntija Jenni Silvola.

Kokkola vähentää asukkaidensa päästöjä mm. seuraavilla keinoilla:

Luomalla kestävää kaupunkirakennetta ja kehittämällä joukkoliikennettä

Uusiutuvan energian ratkaisuilla ja hukkalämmön talteenotolla

Ympäristötietoisuuden lisäämisellä

Vähentämällä ruokahävikkiä ja edistämällä kestävää ruokakulttuuria

Lisäämällä digitaalisia palveluja

Miten pienentää omaa hiilijalanjälkeä?

Kestävä kulutus tarkoittaa, että ostamme vain, mitä todella tarvitsemme, huollamme ja korjaamme tavaroita, kierrätämme tarpeettomat tavarat ja hävitämme käyttökelvottomat vastuullisesti. Se koskee kaikkea kulutustamme – ruoasta vaatteisiin ja asumiseen. Hiilijalanjälkeä voi pienentää esimerkiksi:

Säästämällä energiaa kotona

Kävelemällä tai pyöräilemällä lyhyet matkat

Lisäämällä kasvisten osuutta aterioilla

Suosimalla palveluita tavaroiden sijaan

Harkitsemalla ostoksia tarkkaan ja ostamalla vain tarpeeseen

Jokainen voi vaikuttaa omilla valinnoillaan. Sitran uudistunut elämäntapatesti tarjoaa helpon tavan selvittää oma hiilijalanjälkesi ja antaa konkreettisia vinkkejä kestävään arkeen. Testin avulla voit suunnitella oman tapasi vähentää päästöjä ja elää vastuullisemmin.

Testaa, onko sinun elämäntapasi ympäristön puolella Sitran elämäntapatestillä.