Ähtävänjoella hyyde aiheuttaa vedenpinnan nousua (Pohjalaismaakunnat)

ELY-keskus seuraa hyytävien koskien tilannetta riistakameroiden ja maastokierrosten avulla. Lisäksi hyydeköysiä on asennettu tällä viikolla kolmeen eri paikkaan helpottamaan jääkannen muodostumista.

Hyydepatojen riski on suurin alkutalven pakkasilla, kun joen virtaama on suuri eikä jääkansi ole vielä muodostunut. Ähtävänjoella esiintyy hyydetulvia lähes vuosittain koskipaikoilla Evijärven alapuolella Ähtävän, Lappforsin ja Kolpin taajamien läheisyydessä. Jos joen virtaama on suuri sään kylmetessä, joen jääkansi ei pääse muodostumaan etenkään joen koskipaikkoihin. Tällöin virtaava vesi saattaa kovilla pakkasilla jäähtyä alle nolla-asteiseksi ja alkaa muodostua jääsohjoa eli hyydettä etenkin joen koskipaikkoihin. Hyyde voi tukkia kosken ja aiheuttaa tulvan kosken yläpuolisella alueella. Juoksutuksen pienentäminen yläpuolisista järvistä vähentää hyyteen syntymistä ja toisaalta edistää joen jääkannen muodostumista. Paikallisesti jääkannen muodostumista voidaan helpottaa myös hyydeköysien avulla. Lähes joka talvi hyydepatoja on jouduttu purkamaan Ähtävänjoella paikoin kaivinkoneen avulla, jos vedenpinnan nousu on uhannut asuinrakennuksia.

Jos kiinteistölle aiheutuu akuuttia vaaraa, niin tulee olla yhteydessä pelastuslaitokseen.