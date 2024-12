Edmundo González Urrutia ja María Corina Machado saivat Saharov-palkinnon

Avatessaan tiistaina mielipiteenvapauden Saharov-palkintoseremonian Euroopan parlamentin puhemies Roberta Metsola sanoi: ”Edistäessään oikeutta, demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatetta María Corina Machado ja Edmundo González Urrutia pitävät pelottomasti yllä arvoja, jotka ovat tärkeitä miljoonille venezuelalaisille ja Euroopan parlamentille. Saharov-palkinto on muistutus siitä, ettei taistelu vapauden puolesta ole koskaan turhaa. Venezuelan tulevaisuus kuuluu sen kansalle, ja EU-parlamentti seisoo sen rinnalla.”

María Corina Machado, jota edusti seremoniassa hänen tyttärensä Ana Corina Sousa, valittiin vuoden 2023 esivaaleissa demokraattisen opposition ehdokkaaksi presidentinvaaleihin. Venezuelan hallinnon kontrolloima vaalineuvosto kuitenkin hylkäsi hänen ehdokkuutensa.

Diplomaatti ja poliitikko Edmundo González Urrutia valittiin opposition ehdokkaaksi. Vaalien jälkeen hän kritisoi hallitusta, joka ei julkistanut virallisia ja yksityiskohtaisia äänestystuloksia, ja kiisti Nicolás Maduron väitteet vaalivoitosta. González Urrutiasta tehtiin pidätysmääräys syyskuussa, minkä jälkeen hän poistui maasta ja sai turvapaikan Espanjasta.

Saharov-seremoniassa González Urrutia sanoi mepeille: ”Ennemmin tai myöhemmin Venezuela siirtyy sen kansan valitsemaan suuntaan. Nyt näkemämme väärinkäytökset ja väkivalta ovat kömpelö yritys viivyttää vääjäämätöntä.”

”Mikään väkivaltaan perustuva hallinto ei ole vakaa”, sanoi González Urrutia. Hän korosti, että Venezuelan kansa, mukaan lukien nykyisen hallituksen kannattajat ja entiset kannattajat, haluaa edetä vapauden, demokratian ja yhteisymmärryksen tiellä.

González Urrutia totesi, että Saharov-palkinto vahvistaa hänen sitoumustaan vuoropuheluun ja symboloi demokraattisten voimien yhteenkuuluvuutta kaikkialla maailmassa. Nämä voimat tarvitsevat toisiaan nyt enemmän kuin koskaan, sanoi González Urrutia. ”Venezuela taistelee koko maailman vapauden ja demokratian puolesta”, hän totesi.

Etäyhteydellä puhunut María Corina Machado totesi, että hänen edustamiaan voimia Venezuelassa on yritetty hajottaa, heikentää ja vaimentaa neljännesvuosisadan ajan. ”Hallitus saarnasi vihaa ja yritti kääntää meidät toisiamme vastaan: rikkaat köyhiä vastaan, vasemmiston oikeistoa vastaan, valkoiset mustia vastaan, maahan jääneet sieltä lähteneitä vastaan, eri uskontojen edustajat toisiaan vastaan”, hän sanoi.

”Samalla hallitus pyrki tuhoamaan demokratian instituutiot itsenäisestä oikeuslaitoksesta vapaisiin vaaleihin. Korruptoitunut rikollishallinto on tukahduttanut talouden ja saanut aikaan historian pahimpiin kuuluvan hyperinflaation. Samalla miljoonista ihmisistä on tullut riippuvaisia valtionavusta, jonka ehtona on poliittinen uskollisuus, eikä heillä ole omanarvontuntoa tai tulevaisuutta. Mutta Venezuela on vastannut tähän: 28.7. pidetyt presidentinvaalit olivat alku pysäyttämättömälle muutokselle, joka ei rajoitu tähän hetkeen tai Venezuelan rajojen sisälle. Me tiedämme, että voitamme vielä, ja Venezuelan voitto tulee olemaan koko ihmiskunnan voitto”, sanoi Corina Machado. Hän kiitti Euroopan parlamenttia, joka osoitti, etteivät venezuelalaiset ole yksin.

Mepit tunnustivat 19.9.2024 hyväksytyssä päätöslauselmassa Edmundo González Urrutian maan lailliseksi ja demokraattisesti valituksi presidentiksi sekä María Corina Machadon sen demokraattisten voimien johtajaksi. Tekstissä todettiin, että kansainvälisten vaalitarkkailijoiden mukaan Venezuelan presidentinvaalit eivät olleet kansainvälisten normien mukaiset.

Helmikuun 2024 päätöslauselmassa parlamentti oli pyytänyt jäsenmaita ylläpitämään Maduron hallintoon kohdistuvia pakotteita ja laajentamaan niitä, kunnes hallinto suostuu Barbadoksen sopimuksen mukaisesti noudattamaan demokratian pelisääntöjä ja oikeusvaltioperiaatetta sekä kunnioittamaan ihmisoikeuksia.

Heinäkuussa 2023 parlamentti myös tuomitsi jyrkästi ”mielivaltaisen ja perustuslain vastaisen päätöksen” estää mm. María Corina Machadoa, Leopoldo Lópezia, Henrique Caprilesia ja Freddy Superlanoa asettumasta ehdolle vuoden 2024 vaaleissa.

Taustaa

Euroopan parlamentti on vuodesta 1988 myöntänyt vuosittain mielipiteenvapauden Saharov-palkinnon ihmisille tai ryhmille, jotka puolustavat ihmisoikeuksia ja perusvapauksia, esimerkiksi ilmaisunvapautta, vähemmistöjen oikeuksia, kansainvälisen oikeuden noudattamista, demokratiaa ja oikeusvaltiota. Se on nimetty neuvostoliittolaisen fyysikon ja toisinajattelijan Andrei Saharovin mukaan.

Lisätietoa